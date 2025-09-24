https://sputniknews.uz/20250924/ozbekiston-komir-neft-gaz-52204241.html
Ўзбекистонда кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқариш кўрсаткичлари – инфографика
Ўзбекистонда кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқариш кўрсаткичлари – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида саноат ишлаб чиқариш таркибида энг катта улушни қайта ишлаш саноати корхоналари эгаллади
2025-09-24T13:17+0500
2025-09-24T13:17+0500
2025-09-24T13:17+0500
иқтисод
ўзбекистон
инфографика
нефть
газ
кўмир маҳсулоти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52203972_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_911e09bd3fd1848b56aa81a324624a27.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида саноат ишлаб чиқариш таркибида энг катта улушни қайта ишлаш саноати корхоналари эгаллади – 85%, уларнинг ишлаб чиқариш ҳажми 561,2 триллион сўмни ташкил этган.Шу даврда тоғ-конь саноати ва очиқ конларни ишлаш корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми 49,8 триллион сўмни, яъни жами саноат ҳажмининг 7,5 фоизини ташкил этмоқда.Қайд этилишича, 2025 йилнинг дастлабки 8 ойида республикада қарийб 4,7 миллион тонна кўмир қазиб олинган – бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,8 фоизга кўпроқ.Шу билан бирга, нефть, газ ва газ конденсати ишлаб чиқариш ҳажми пасайгани маълум бўлди.Батафсил маълумот билан Sputnik Ўзбекистон инфографикаси орқали танишишингиз мумкин.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52203972_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_22a69ffee14906acf7ff4a7af9b7ca67.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон қанча ёқилғи ишлаб чиқаради?
ўзбекистон қанча ёқилғи ишлаб чиқаради?
Ўзбекистонда кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқариш кўрсаткичлари – инфографика
Жорий йилнинг январь-август ойларида республика тоғ-конь саноати корхоналари томонидан 49,8 триллион сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитасининг маълумотлари
га кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида саноат ишлаб чиқариш таркибида энг катта улушни қайта ишлаш саноати корхоналари эгаллади – 85%, уларнинг ишлаб чиқариш ҳажми 561,2 триллион сўмни ташкил этган.
Шу даврда тоғ-конь саноати ва очиқ конларни ишлаш корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми 49,8 триллион сўмни, яъни жами саноат ҳажмининг 7,5 фоизини ташкил этмоқда.
Қайд этилишича, 2025 йилнинг дастлабки 8 ойида республикада қарийб 4,7 миллион тонна кўмир қазиб олинган – бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,8 фоизга кўпроқ.
Шу билан бирга, нефть, газ ва газ конденсати ишлаб чиқариш ҳажми пасайгани маълум бўлди.
Батафсил маълумот билан Sputnik Ўзбекистон
инфографикаси орқали танишишингиз мумкин.