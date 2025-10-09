Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Кувайтдан устун келди
"Оқ бўрилар" янги италиялик мураббий Фабио Каннаваро раҳбарлигидаги биринчи ўйинда Кувайтни ютди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Кувайтга қарши ўртоқлик ўйинида майдонга тушди.
“Олимпия” стадионида бўлиб ўтган ўйин 2:0 ҳисобида Ўзбекистон фойдасига якунланди.
“Оқ бўрилар” таркибида голларга Элдор Шомуродов ва Ҳожимат Эркинов муаллифлик қилишди.
Бу баҳс янги италиялик мураббий Фабио Каннаваро учун бошқарувидаги биринчи ўйин бўлди.
Матч Узбекистан-Кувейт
Энди ўзбекистонлик футболчилар 13 октябрь куни Малайзия пойтахти Куала Лумпурда Уругвайга қарши майдонга тушади.