Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Кувайтдан устун келди
Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Кувайтдан устун келди
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Кувайтга қарши ўртоқлик ўйинида майдонга тушди."Олимпия" стадионида бўлиб ўтган ўйин 2:0 ҳисобида Ўзбекистон фойдасига якунланди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52584704_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_354ad5f5c5bca4862ee11f8193ba438c.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Кувайтга қарши ўртоқлик ўйинида майдонга тушди.“Олимпия” стадионида бўлиб ўтган ўйин 2:0 ҳисобида Ўзбекистон фойдасига якунланди.“Оқ бўрилар” таркибида голларга Элдор Шомуродов ва Ҳожимат Эркинов муаллифлик қилишди.Бу баҳс янги италиялик мураббий Фабио Каннаваро учун бошқарувидаги биринчи ўйин бўлди.Энди ўзбекистонлик футболчилар 13 октябрь куни Малайзия пойтахти Куала Лумпурда Уругвайга қарши майдонга тушади.
"Оқ бўрилар" янги италиялик мураббий Фабио Каннаваро раҳбарлигидаги биринчи ўйинда Кувайтни ютди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Кувайтга қарши ўртоқлик ўйинида майдонга тушди.
“Олимпия” стадионида бўлиб ўтган ўйин 2:0 ҳисобида Ўзбекистон фойдасига якунланди.
“Оқ бўрилар” таркибида голларга Элдор Шомуродов ва Ҳожимат Эркинов муаллифлик қилишди.
Бу баҳс янги италиялик мураббий Фабио Каннаваро учун бошқарувидаги биринчи ўйин бўлди.
Энди ўзбекистонлик футболчилар 13 октябрь куни Малайзия пойтахти Куала Лумпурда Уругвайга қарши майдонга тушади.
