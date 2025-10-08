https://sputniknews.uz/20251008/tashkent-unece-yol-xarita-52535397.html
Тошкент БМТ ИИК билан транспорт, логистика ва экологияда йўл харитаси тайёрлайди
Женевада бўлиб ўтган БМТ–2025 Шаҳар ҳокимлари форумида Тошкент шаҳар ҳокимлиги делегацияси иштирок этди. Барқарор ривожланиш, гендер тенглиги, саломатлик ва экология соҳаларидаги ҳамкорлик муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Тошкент шаҳар ҳокимлиги делегацияси Женевада бўлиб ўтган "Келажакни шакллантираётган шаҳарлар" шиори остида ўтказилган БМТ-2025 Шаҳар ҳокимлари форумининг бешинчи йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Форумда БМТ Иқтисодий ва ижтимоий кенгаши (ИИК), Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ), Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) ҳамда бошқа халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан бир қаторда, дунёнинг 100 тадан ортиқ пойтахт ва йирик шаҳарларининг ҳокимлари қатнашди.Форум доирасида Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) кўриб чиқилди, жумладан:Шунингдек, иқлим молиялаштириш механизмлари ҳамда уй-жой қурилиши соҳасидаги муаммолар муҳокама қилинди.Тошкент шаҳар ҳокимлиги вакиллари “Яхши саломатлик ва фаровонлик” ва “Гендер тенглиги” мавзуларида маъруза қилдилар.Форум доирасида БМТ ИИК Ижрочи котиби Татяна Молчан билан икки томонлама учрашув ҳам бўлиб ўтди. Суҳбат чоғида транспорт, логистика ва экология соҳаларидаги ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилинди. Ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича аниқ қадамларни ўз ичига олган “йўл харитаси”ни тайёрлаш юзасидан келишувга эришилди.
ўзбекистон
бмт–2025, шаҳар ҳокимлари форуми, тошкент шаҳар ҳокимлиги, женева, барқарор ривожланиш, гендер тенглиги, яхши саломатлик ва фаровонлик, экология, логистика, транспорт, татяна молчан, йўл харитаси, халқаро ҳамкорлик, жсст, шаҳарсозлик, иқлим
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik
. Тошкент шаҳар ҳокимлиги делегацияси Женевада бўлиб ўтган "Келажакни шакллантираётган шаҳарлар" шиори остида ўтказилган БМТ-2025 Шаҳар ҳокимлари форумининг бешинчи йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Форумда БМТ Иқтисодий ва ижтимоий кенгаши (ИИК), Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ), Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) ҳамда бошқа халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан бир қаторда, дунёнинг 100 тадан ортиқ пойтахт ва йирик шаҳарларининг ҳокимлари қатнашди.
Иштирокчилар тажриба алмашдилар, минтақалараро ҳамкорлик истиқболларини, шаҳарлар ва маҳаллий ҳамжамиятларнинг ролини, шунингдек, барқарор ривожланишнинг асосий масалалари бўйича ечимларни муҳокама қилдилар.
Форум доирасида Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) кўриб чиқилди, жумладан:
яхши саломатлик ва фаровонлик (БРМ–3);
муносиб меҳнат ва иқтисодий ўсиш (БРМ–8).
Шунингдек, иқлим молиялаштириш механизмлари ҳамда уй-жой қурилиши соҳасидаги муаммолар муҳокама қилинди.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги вакиллари “Яхши саломатлик ва фаровонлик” ва “Гендер тенглиги” мавзуларида маъруза қилдилар.
Форум доирасида БМТ ИИК Ижрочи котиби Татяна Молчан билан икки томонлама учрашув ҳам бўлиб ўтди. Суҳбат чоғида транспорт, логистика ва экология соҳаларидаги ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилинди. Ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича аниқ қадамларни ўз ичига олган “йўл харитаси”ни тайёрлаш юзасидан келишувга эришилди.