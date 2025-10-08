Ўзбекистон
Ички ишлар вазири Ўзбекистон ММА ассоциацияси раиси этиб сайланди
Ички ишлар вазири Ўзбекистон ММА ассоциацияси раиси этиб сайланди
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Ички ишлар вазири Азиз Тошпўлатов Ўзбекистон Аралаш жанг санъати (ММА) ассоциацияси раислигига сайланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар бермоқда.Азиз Тoшпўлатов айни пайтда Ўзбекистон волейбол федерацияси раиси ҳамдир.ММА ассоциацияга 2020 йил 14 августдан буён мудофаа вазири Баҳодир Қурбонов раҳбарлик қилиб келаётган эди.Ўзбекистонда Аралаш жанг санъати ассоциацияси 2019 йилда ташкил этилган. Ўшанда ассоциация президентлигига номзодлар орасида энг кўп овоз тўплаган Отабек Умаров сайланганди.ММA дунёдаги энг машҳур спорт турларидан бири. Ушбу спорт тури бўйича ўзбекистонлик кўплаб спортчилар аллақачон жаҳон майдонларида шуҳрат қозонган.
12:40 08.10.2025 (янгиланди: 13:25 08.10.2025)
© Пресс-служба НОКАзиз Ташпулатов
© Пресс-служба НОК
Азиз Тошпўлатов Ўзбекистон MMA ассоциациясига раҳбарлик қилади.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Ички ишлар вазири Азиз Тошпўлатов Ўзбекистон Аралаш жанг санъати (ММА) ассоциацияси раислигига сайланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар бермоқда.
Азиз Тoшпўлатов айни пайтда Ўзбекистон волейбол федерацияси раиси ҳамдир.
ММА ассоциацияга 2020 йил 14 августдан буён мудофаа вазири Баҳодир Қурбонов раҳбарлик қилиб келаётган эди.
Ўзбекистонда Аралаш жанг санъати ассоциацияси 2019 йилда ташкил этилган. Ўшанда ассоциация президентлигига номзодлар орасида энг кўп овоз тўплаган Отабек Умаров сайланганди.
ММA дунёдаги энг машҳур спорт турларидан бири. Ушбу спорт тури бўйича ўзбекистонлик кўплаб спортчилар аллақачон жаҳон майдонларида шуҳрат қозонган.
В Ташкенте завершился чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодёжи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2024
ММА бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон ёшлар жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди
11 Ноябр 2024, 11:28
