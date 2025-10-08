https://sputniknews.uz/20251008/cis-games-uzbekistan-medal-118-52539163.html
МДҲ ўйинлари: Ўзбекистон медаллари сони 118 тага етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Озарбайжондаги III МДҲ ўйинларида навбатдаги ғалабаларга эришди. 7 октябрь куни спортчиларимиз 3 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритиб, умумий ҳисобни 118 тага етказди
2025-10-08T11:49+0500
2025-10-08T11:49+0500
2025-10-08T11:49+0500
спорт
озарбайжон
iii мдҳ ўйинлари
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
чемпионат
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52537413_0:0:1043:588_1920x0_80_0_0_3d8f6568371aefb710b3a1c2a98f4a30.jpg
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. 7 октябрь куни Озарбайжонда ўтаётган III МДҲ ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 3 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медали қўлга киритишди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар:Кумуш медаллар:Бронза медаллар:Бугун мусобақада сўнгги кун беллашувлари ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20251007/cis-oyinlar-uzbekistan-10-medal-52509024.html
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52537413_155:0:1043:666_1920x0_80_0_0_ee32a53beb7b8bd6a8ae8550555a4871.jpg
ўзбекистон спортчилари, мдҳ ўйинлари, озарбайжон, медаллар, олтин медаль, кумуш медаль, бронза медаль, терма жамоа, спорт, ғалаба, юнон-рум кураши, қиличбозлик, гимнастика, чавгон, фарид каромов, жавоҳир шарифбоев, абдулазиз холмирзаев, узбекистон, мдх уйинлари
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik
. 7 октябрь куни Озарбайжонда ўтаётган III МДҲ ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 3 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медали қўлга киритишди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Жавоҳир Шарифбоев (юнон-рум кураши, –45 кг)
Фарид Каромов (юнон-рум кураши, –48 кг)
Абдулазиз Холмирзаев (юнон-рум кураши, –80 кг)
Саидамир Неъматов (юнон-рум кураши, –110 кг)
Чавгон бўйича Ўзбекистон терма жамоаси
Азизбек Барликбаев (юнон-рум кураши, –65 кг)
Фахрикамол Комилжонов (юнон-рум кураши, –92 кг)
Қиличбозлик (шпага, йигитлар жамоавий)
Қиличбозлик (сабля, қизлар жамоавий)
Бадиий гимнастика (булава, жамоавий)
Айни пайтда Ўзбекистон делегациясидаги медаллар 25 та олтин, 33 та кумуш ва 60 та бронзани ташкил этмоқда.
Бугун мусобақада сўнгги кун беллашувлари ўтказилади.