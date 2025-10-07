https://sputniknews.uz/20251007/cis-oyinlar-uzbekistan-10-medal-52509024.html
МДҲ ўйинлари: Ўзбекистон спортчилари яна 10 та медаль қўлга киритишди
МДҲ ўйинлари: Ўзбекистон спортчилари яна 10 та медаль қўлга киритишди
Sputnik Ўзбекистон
III МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида ўзбекистонлик спортчилар 1 та олтин, 3 та кумуш ва 6 та бронза медал ютиб, умумий ҳисобга яна 10 медаль қўшишди.
2025-10-07T10:35+0500
2025-10-07T10:35+0500
2025-10-07T10:35+0500
ўзбекистон
озарбайжон
спорт
iii мдҳ ўйинлари
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
чемпионат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52508821_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_1a72f1fe09c2f27ed6cfb13ff5b4fae3.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Озарбайжонда бўлиб ўтаётган III МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси яна бир бор муваффақият қозонди. Спортчилар жами 10 та медаль — 1 олтин, 3 кумуш ва 6 бронзани қўлга киритишди.Олтин медални академик эшкак эшиш бўйича Жасур Турғунов ва Бобур Муҳиддинов (1500 метр, U19) дуэти ютиб олди.Кумуш медаллар эса қуйидаги спортчиларга насиб этди:Бронза медал соҳиби бўлганлар:
https://sputniknews.uz/20251006/uzbekistan-cis-oyinlar-23-medal-52488534.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52508821_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2eddee9f34e9b54b696d08554f5b1c8a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ ўйинлари, ўзбекистон спортчилари, медаллар, академик эшкак эшиш, байдарка, каноэ, баскетбол 3х3, қиличбозлик, озарбайжон, спорт янгиликлари, мдх уйинлари, узбекистон
мдҳ ўйинлари, ўзбекистон спортчилари, медаллар, академик эшкак эшиш, байдарка, каноэ, баскетбол 3х3, қиличбозлик, озарбайжон, спорт янгиликлари, мдх уйинлари, узбекистон
МДҲ ўйинлари: Ўзбекистон спортчилари яна 10 та медаль қўлга киритишди
III МДҲ ўйинларининг навбатдаги мусобақа куни ўзбекистонлик спортчилар учун яна бир муваффақиятли кун бўлди — улар жами 10 та медаль, жумладан 1 олтин, 3 кумуш ва 6 бронза ютишди.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Озарбайжонда бўлиб ўтаётган III МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси яна бир бор муваффақият қозонди. Спортчилар жами 10 та медаль — 1 олтин, 3 кумуш ва 6 бронзани қўлга киритишди
.
Олтин медални академик эшкак эшиш бўйича Жасур Турғунов ва Бобур Муҳиддинов (1500 метр, U19) дуэти ютиб олди.
Кумуш медаллар эса қуйидаги спортчиларга насиб этди:
Б. Ҳайитбоев / Л. Қўчқоров — академик эшкак эшиш, 1500 метр (U17);
Зиёдбек Йўлдошев — байдаркада эшкак эшиш, 1000 метр (U20);
Н. Рейнавалд / Ш. Ҳасанов — байдаркада эшкак эшиш, 500 метр (U18).
Бронза медал соҳиби бўлганлар:
Баскетбол 3х3 (ўғил болалар жамоаси);
Нурмуҳаммад Мўминов — қиличбозлик (шпага);
Шоҳрух Ҳасанов — байдаркада эшкак эшиш, 1000 метр (U18);
Давлатжон Ҳамдамов — байдаркада эшкак эшиш, 1000 метр (U16);
Муҳаммадазиз Арипов — каноэда эшкак эшиш, 500 метр (U17);
М. Шербаков / Д. Ҳамдамов — байдаркада эшкак эшиш, 500 метр (U16).