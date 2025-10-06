https://sputniknews.uz/20251006/uzbekistan-cis-oyinlar-23-medal-52488534.html
Ўзбекистон МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида 23 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистон делегацияси III МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида 7 та олтин, 9 та кумуш ва 7 та бронза медал қўлга киритди. Олтин медаллар асосан боксчилар, эшкак эшувчилар ва камондан отувчилар томонидан қўлга киритилди
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Озарбайжон мезбонлик қилаётган III МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида ҳам юқори натижа кўрсатиб, 7 та олтин, 9 та кумуш ва 7 та бронза медал қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар соҳиби бўлган спортчилар:Кумуш медаллар эгалари:Бронза медаллар соҳиби бўлган спортчилар:
ўзбекистон
ўзбекистон, iii мдҳ ўйинлари, озарбайжон, медаллар, бокс, эшкак эшиш, камондан отиш, байдарка, каноэ, спорт, спортчилар, делегация, мдҳ, чемпионат, натижа, олтин медал, кумуш медал, бронза медал, жамоавий баҳс, аралаш дастур, ўзбекистонлик спортчилар, мдх ўйинлари
. Ўзбекистон делегацияси Озарбайжон мезбонлик қилаётган III МДҲ ўйинларининг навбатдаги кунида ҳам юқори натижа кўрсатиб, 7 та олтин, 9 та кумуш ва 7 та бронза медал қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Олтин медаллар соҳиби бўлган спортчилар:
Беҳруз Роҳаталиев — бокс, -54 кг
Бобомурод Боймирзаев — бокс, -57 кг
Дилшод Аҳмаджонов — бокс, -63 кг
Ойбек Абдураҳимов — бокс, -70 кг
Хуршид Жўраев — бокс, -75 кг
Жамолбек Турғунов — академик эшкак эшиш, 1500 метр
Бекзод Боборажабов — камондан отиш, яккалик тури
Ўткирбек Норқосимов — бокс, -46 кг
Азизбек Шокиржонов — бокс, -50 кг
Отабек Нурмуҳаммадов — бокс, -60 кг
Камронбек Ҳамдамов — бокс, -66 кг
Фарҳод Баҳодиров — бокс, +80 кг
Камондан отиш — аёллар жамоавий баҳси
Ғулом Қорабоев — каноэ, 200 метр, U17
Ш. Ҳасанов / Н. Рейнавалд — байдарка, 200 метр, жуфтлик, U18
Дзюдо — аралаш жамоавий дастур
Бронза медаллар соҳиби бўлган спортчилар:
М. Камалов / Н. Саидқулова — 10 метрдан пневматик тўппончадан отиш, микст
Ж. Соҳибов / М. Тоҳирова — 10 метрдан пневматик милтиқдан отиш, микст
Камондан отиш — эркаклар жамоавий баҳси
Давлат Ҳамдамов — байдаркада эшкак эшиш, 500 метр, U16
Зиёдбек Йўлдошалиев — байдаркада эшкак эшиш, 500 метр, U20
Лазизбек Қўчқоров — академик эшкак эшиш, 1500 метр
Ғ. Қорабоев / М. Арипов — каноэда эшкак эшиш, 200 метр, жуфтлик, U17