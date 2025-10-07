https://sputniknews.uz/20251007/uzbekistan-belarus-forum-talim-innovatsia-52513965.html
Ўзбекистон–Беларусь форуми: таълимдаги ҳамкорлик ва инновацион лойиҳалар муҳокама қилинади
Ўзбекистон–Беларусь форуми: таълимдаги ҳамкорлик ва инновацион лойиҳалар муҳокама қилинади
Фарғонада 7–8 октябрь кунлари Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида “Инновацион ҳамкорлик” таълим форуми бўлиб ўтади. Дуал таълим ва илмий лойиҳалар муҳокама этилади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Фарғона шаҳрида Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Беларусь Республикаси Таълим вазирлиги ҳамкорлигида “Инновацион ҳамкорлик: олий ва профессионал таълим масалалари бўйича Ўзбекистон ва Беларусь форуми” мавзусидаги Иккинчи таълим форуми ўз ишини бошлади. Беларусь ва Ўзбекистон делегациялари, шунингдек, хорижий меҳмонлар миллий куй-қўшиқлар садоси остида тантанали кутиб олинди.Тадбир давомида икки давлат олий ва касбий таълим муассасалари ўртасида ҳамкорлик келишувларини имзолаш, қўшма илмий ва инновацион лойиҳалар тақдимотларини ўтказиш, шунингдек, дуал таълим тизими йўналишида илғор тажрибалар алмашинуви режалаштирилган.
