Келажакка назар: россиялик олимлар Ўзбекистон ёшлари учун маъруза ўқишмоқда
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида “Бўлажак олимлар” халқаро лойиҳасининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Тошкентнинг 800 нафардан зиёд талаба ва ўқувчилари россиялик олимларнинг маърузаларининг иштирокчилари бўлишди.
“Ишончим комилки, Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги таълим ва фан соҳасидаги ҳамкорлик бу нафақат стратегик йўналиш, балки ҳамкорлигимизнинг барча йўналишларида барқарор ривожланиш, инновацион келажак ва технологик тараққиёт гаровидир. Ўйлайманки, бугунги тадбир инсон салоҳиятини ривожлантиришга, янги авлод олимлари ва тадқиқотчиларини тайёрлашга, шунингдек, мамлакатларимиз ўртасидаги дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлашга улкан ҳисса қўшади", — деди Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ректори Илҳомжон Тўхтасинов.
Тадбир мавзулари фаннинг турли соҳаларини қамраб олади: тиббиёт, математика, биология, кимё, физика, филология ва бошқалар. Олимлар тадқиқот ва ўқитишда сунъий интеллектдан фойдаланиш, янги ноёб материалларни яратиш ва уларни реал ҳаётда қўллаш, атроф-муҳитнинг ўзгариши ва сайёрамизнинг келажаги ҳақида гапириб беришади. Асаб тизимининг шикастланишини даволашнинг янги усуллари, амалий муаммоларни ҳал қилиш учун математик мантиқ ва универсал алгебра имкониятлари ва бошқа замонавий илмий ютуқлар тақдим этилади.
"Келажак олимлари" халқаро лойиҳаси Россия Федерацияси Фан ва олий таълим вазирлиги, Россия Ташқи ишлар вазирлиги ва "Наука.РФ" портали ташаббуси ва кўмагида А.С. Пушкин номидаги Давлат рус тили институти томонидан ташкил этилган
Ҳафта давомида мутахассислар Чирчиқ, Андижон, Фарғона ва Наманган университетларига бориб, у ерда ҳам маърузалар қилишади.