Эллик минг доллар тўлаган чет элликлар учун махсус солиқ режими жорий этилади
Президент чет эл фуқаролари учун махсус солиқ режимини жорий этиш ҳақида фармон имзолади. 2026 йилдан белгиланган талабларга жавоб берган хорижликларнинг чет элдаги даромадлари жисмоний шахслар даромад солиғидан озод этилади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. “Чет эл фуқаролари учун махсус солиқ режимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент фармони қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги ҳабар берди.Фармонга кўра, 2026 йил 1 январдан чет эл фуқароларининг даромадларини солиққа тортишнинг махсус солиқ режими жорий этилади. Ушбу режим Ўзбекистон ҳудудидан ташқаридаги манбалардан олинган даромадларни жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод қилишни назарда тутади.Бу имтиёздан фойдаланиш учун чет эл фуқаролари қуйидаги шартларга жавоб бериши лозим:Шунингдек, кетма-кет 12 ойлик даврда камида 30 календарь кун Ўзбекистон ҳудудида бўлган ва мамлакатда турар жой кўчмас мулкига эгалик қилувчи ёки ижара асосида яшовчи чет элликлар Ўзбекистоннинг солиқ резидентлари деб эътироф этилади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
“Чет эл фуқаролари учун махсус солиқ режимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент фармони қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги ҳабар берди
.
Фармонга кўра, 2026 йил 1 январдан чет эл фуқароларининг даромадларини солиққа тортишнинг махсус солиқ режими жорий этилади.
Ушбу режим Ўзбекистон ҳудудидан ташқаридаги манбалардан олинган даромадларни жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод қилишни назарда тутади.
Бу имтиёздан фойдаланиш учун чет эл фуқаролари қуйидаги шартларга жавоб бериши лозим:
50 минг доллар миқдорида махсус йиғим тўлаш;
Ўзбекистондаги махсус ваколатли тижорат банкида банк ҳисобварағини ёки махсус ваколатли крипто-биржада крипто-ҳамён очиш.
Шунингдек, кетма-кет 12 ойлик даврда камида 30 календарь кун Ўзбекистон ҳудудида бўлган ва мамлакатда турар жой кўчмас мулкига эгалик қилувчи ёки ижара асосида яшовчи чет элликлар Ўзбекистоннинг солиқ резидентлари деб эътироф этилади.