Сенаторлар Тошкент ҳокимлигига хиёбон қурилиши нега бошланмагани бўйича сўров юборди
Сенаторлар Тошкент шаҳар ҳокимлигига Юнусобод туманида қурилиши белгиланган хиёбон нима учун ҳали бошланмагани бўйича расмий сўров юборди. Лойиҳа 2018 йилдаги фармойишга асосан амалга оширилиши керак эди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати Тошкент шаҳар ҳокимига Юнусободда қурилиши керак бўлган хиёбон нима учун ҳали бошланмагани бўйича расмий сўров юборди.Сўровда таъкидланишича, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 мартдаги фармойишига асосан Юнусободдаги собиқ 1-сонли тергов ҳибсхонаси ҳудуди Тошкент шаҳар ҳокимлиги ихтиёрига ўтказилган. Бу ерда замонавий хиёбон қурилиши белгиланган, аммо топшириқ ҳали ижро этилмаган.Сўровда Тошкент шаҳар ҳокимидан мазкур ҳудуднинг ҳозирги ҳолати, вазифалар бажарилиши кечиккани сабаблари ҳамда тегишли ер майдонини ободонлаштириш ва замонавий хиёбон барпо этиш бўйича кўрилган амалий чоралар юзасидан асослантирилган тушунтириш беришни сўралган.
ўзбекистон, сенат, сенаторлар, тошкент шаҳар ҳокимлиги, юнусобод, хиёбон қурилиши, фармойиш 2018, сенат сўрови, шаҳар ҳокими, ободонлаштириш, экология, тошкент, ҳибсхона ҳудуди, жамоат лойиҳаси, узбекистон
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik
. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати Тошкент шаҳар ҳокимига Юнусободда қурилиши керак бўлган хиёбон нима учун ҳали бошланмагани бўйича расмий сўров юборди
.
Сўровда таъкидланишича, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 мартдаги фармойишига асосан Юнусободдаги собиқ 1-сонли тергов ҳибсхонаси ҳудуди Тошкент шаҳар ҳокимлиги ихтиёрига ўтказилган. Бу ерда замонавий хиёбон қурилиши белгиланган, аммо топшириқ ҳали ижро этилмаган.
"Ҳозирда ушбу ер майдонлари қаровсиз ҳолатда қолаётгани, айрим қурилиш компаниялари томонидан эса ҳудуддан хусусий манфаатларда фойдаланишга бўлган уринишлар кузатилаётгани фуқароларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда", -дейилган сенаторлик сўровида.
Сўровда Тошкент шаҳар ҳокимидан мазкур ҳудуднинг ҳозирги ҳолати, вазифалар бажарилиши кечиккани сабаблари ҳамда тегишли ер майдонини ободонлаштириш ва замонавий хиёбон барпо этиш бўйича кўрилган амалий чоралар юзасидан асослантирилган тушунтириш беришни сўралган.