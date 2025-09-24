Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250924/senat-transport-vazirli-tirbandlik-sorov-52216821.html
Сенат Транспорт вазирлигига тирбандликлар борасида сўров йўллади
Сенат Транспорт вазирлигига тирбандликлар борасида сўров йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон олий мажлиси сенати Тошкент йўлларидаги тирбандликлар муаммосини ҳал этиш бўйича транспорт вазирлигига расмий сўров юборди
2025-09-24T17:19+0500
2025-09-24T17:19+0500
жамият
ўзбекистон
ўзбекистон олий мажлиси сенати
транспорт вазирлиги
сўров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45968109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d08686e5a0c134a0c51308d835ffca4.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати Тошкент йўлларидаги тирбандликлар муаммосини ҳал этиш бўйича Транспорт вазирлигига расмий сўров юборди.Сўровда катта шаҳарлар ва йўл кесишмаларида тирбандликларни камайтириш, жамоат транспорти қатновларини оптималлаштириш ҳамда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш масалалари кўтарилган.Мурожаатда ўқув йили бошланиши билан пойтахтдаги тирбандликлар сони анча ортгани ва уларнинг даражаси энг юқори кўрсаткичларни қайд этгани (10 балл) алоҳида тилга олинади.Шунингдек, сўровга жавобан вазирликдан тенгсизлик ва нотўғри йўл тармоқлари, сигнал тизимлари муаммолари, транспорт воситалари сони ва маршрутлар балансини қайта кўриб чиқиш каби муаммоларга ечим таклиф қилиниши талаб этилган.Сенат бу борада тез орада амалий чоралар ва режалаштирилган ишлар бўйича ҳисобот тақдим этилишини истамоқда.
https://sputniknews.uz/20250923/china-tashkent-elektrobus-52182240.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45968109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcbe295c8f3d4e8a2b5040873045e66f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон олий мажлиси сенати тошкент тирбандлик транспорт вазирлиги сўров
ўзбекистон олий мажлиси сенати тошкент тирбандлик транспорт вазирлиги сўров

Сенат Транспорт вазирлигига тирбандликлар борасида сўров йўллади

17:19 24.09.2025
© SputnikПробки на дорогах Ташкента
Пробки на дорогах Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Йўллардаги тирбандлик ҳолатлари энг юқори кўрсаткич – 10 баллни қайд этмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати Тошкент йўлларидаги тирбандликлар муаммосини ҳал этиш бўйича Транспорт вазирлигига расмий сўров юборди.
Сўровда катта шаҳарлар ва йўл кесишмаларида тирбандликларни камайтириш, жамоат транспорти қатновларини оптималлаштириш ҳамда транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш масалалари кўтарилган.
Мурожаатда ўқув йили бошланиши билан пойтахтдаги тирбандликлар сони анча ортгани ва уларнинг даражаси энг юқори кўрсаткичларни қайд этгани (10 балл) алоҳида тилга олинади.
“Маълумотларга кўра, ҳар куни 1 миллионга яқин киши пойтахтга ташриф буюради, уларнинг 275 минг нафари Тошкент вилоятидан келмоқда. Вилоятнинг туташ ҳудудларидан минглаб автомобилларнинг эрталаб пойтахтга кириб, кечқурун ортга қайтиши эса тирбандликларни яна-да кучайтирмоқда”, – дейилади сўровда.
Шунингдек, сўровга жавобан вазирликдан тенгсизлик ва нотўғри йўл тармоқлари, сигнал тизимлари муаммолари, транспорт воситалари сони ва маршрутлар балансини қайта кўриб чиқиш каби муаммоларга ечим таклиф қилиниши талаб этилган.
Сенат бу борада тез орада амалий чоралар ва режалаштирилган ишлар бўйича ҳисобот тақдим этилишини истамоқда.
В Узбекистан отправлена очередная партия электробусов из Китая - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2025
Хитойдан Тошкентга 100 та электробус жўнатилди
Кеча, 16:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0