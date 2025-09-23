https://sputniknews.uz/20250923/china-tashkent-elektrobus-52182240.html
Хитойдан Тошкентга 100 та электробус жўнатилди
Хитойдан Тошкентга 100 та электробус жўнатилди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойдан 100 та электробус Ўзбекистонга йўлга чиқди. Барча партия сентябрь охиригача келтирилиши мўлжалланган. Лойиҳа “Ўзбекистон–2030” стратегияси доирасида амалга оширилмоқда
2025-09-23T16:24+0500
2025-09-23T16:24+0500
2025-09-23T16:24+0500
ўзбекистон
жамият
транспорт
транспорт вазирлиги
автобус
жамоат транспорти
хитой
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52182048_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_053742bf5a70ed28bc2ebf0f9cb52fe7.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Хитойдан Ўзбекистон учун 100 та электробусдан иборат биринчи партия йўлга чиқди. Улар Қозоғистон орқали етказиб берилади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва “Атроф-муҳитни асраш ва яшил иқтисодиёт йили” давлат дастури доирасида Тошкент шаҳар жамоат транспортини ривожлантириш ва яшил иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилаётган йирик лойиҳанинг бир қисмидир. Мазкур харидларни амалга ошириш мақсадида ўтказилган энг яхши таклифлар танловида Хитойнинг Yutong BUS Co., Ltd. компанияси ғолиб бўлган. Шартнома асосида электробуслар ва қувватлаш ускуналари босқичма-босқич етказиб берилади. Лойиҳа Хитойнинг Eximbank ҳамда Ўзбекистоннинг “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ молиявий кўмагида амалга оширилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250609/qoraqalpogiston-zamonaviy-avtobuslar-49796061.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52182048_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_eafb41ed81ca4ba3e3a4098f33fb9d53.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон электробуслар, тошкент электробус, yutong bus, электробус партияси, ўзбекистон 2030 стратегияси, яшил иқтисодиёт, атроф-муҳитни асраш, жамоат транспорти ўзбекистон, электробус хариди, eximbank ўзбекистон, ўзсаноатқурилишбанк, хитой электробуслар
ўзбекистон электробуслар, тошкент электробус, yutong bus, электробус партияси, ўзбекистон 2030 стратегияси, яшил иқтисодиёт, атроф-муҳитни асраш, жамоат транспорти ўзбекистон, электробус хариди, eximbank ўзбекистон, ўзсаноатқурилишбанк, хитой электробуслар
Хитойдан Тошкентга 100 та электробус жўнатилди
Бу Тошкент шаҳар жамоат транспортини ривожлантириш ва яшил иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш дастури доирасида амалга оширилмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Хитойдан Ўзбекистон учун 100 та электробусдан иборат биринчи партия йўлга чиқди. Улар Қозоғистон орқали етказиб берилади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мазкур партия — доирасида жами 200 та электробус ва қувватлаш ускуналари харид қилиниши кўзда тутилган. Барча электробусларни сентябрь ойи охиригача тўлиқ етказиб берилади.
Бу “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва “Атроф-муҳитни асраш ва яшил иқтисодиёт йили” давлат дастури доирасида Тошкент шаҳар жамоат транспортини ривожлантириш ва яшил иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилаётган йирик лойиҳанинг бир қисмидир.
Мазкур харидларни амалга ошириш мақсадида ўтказилган энг яхши таклифлар танловида Хитойнинг Yutong BUS Co., Ltd. компанияси ғолиб бўлган. Шартнома асосида электробуслар ва қувватлаш ускуналари босқичма-босқич етказиб берилади. Лойиҳа Хитойнинг Eximbank ҳамда Ўзбекистоннинг “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ молиявий кўмагида амалга оширилмоқда.