Самарқандда "Music City Samarkand-2025" халқаро танлови бўлиб ўтди
Самарқанд шаҳрида илк бор “Music City Samarkand-2025” халқаро мусиқа ва ижод танлови бўлиб ўтди. Танловда Ўзбекистон ва Россиядан 200 га яқин санъаткорлар иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Самарқанд шаҳрида илк бор "Music City Samarkand-2025" халқаро мусиқа ва ижод танлови бўлиб ўтди.Танлов доирасида Рус драма театри саҳнасида бир неча кун давомида Ўзбекистон ва Россиядан келган иштирокчилар ўз маҳоратини намойиш этишди.Тадбирда 200 нафарга яқин санъаткорлар — болалар, ёшлар ва катталар, шу жумладан ногиронлар ҳам қатнашди. Улар қўшиқ айтишди, рақсга тушишди, мусиқа асбобларини чалишди, саҳна кўрсатувлари ва мини-спектакллар намойиш этишди.Лойиҳа Россиянинг “Мелодика души” хайрия жамғармаси ҳамда “Дўстлик” — Урал ва Ўзбекистон халқлари ҳамдўстлиги маркази кўмагида амалга оширилди.Мария Федорскихнинг сўзларига кўра, танлов нафақат ижодий рақобат муҳитини, балки икки мамлакат ўртасидаги маданий дўстликни ҳам мустаҳкамлайди.
ўзбекистон
