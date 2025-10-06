Фабио Каннаваро Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи бўлди

https://sputniknews.uz/20251006/fabio-kannavaro-ozbekiston-52431281.html
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. 2006 йилги жаҳон чемпионати ғолиби ва "Олтин тўп" соҳиби Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.Ҳозиргача Ўзбекистон терма жамоасини Тимур Кападзе бошқариб келаётган эди. Унинг бошчилигида жамоа Марказий Осиё футбол ассоциацияси (CAFA) томонидан ташкил этилган CAFA Nations Cup 2025 турнирида чемпион бўлди.Фабио Каннаваро — италиялик машҳур футболчи ва мураббий. 1973 йил Неаполда туғилган спортчи тарихдаги энг яхши ҳимоячилардан бири саналади. У 2006 йил Германияда ўтган жаҳон чемпионатида Италия терма жамоаси сардори сифатида чемпионликни қўлга киритган ва шу йили у "Олтин тўп" соҳиби бўлган. Клуб фаолиятида "Парма", "Интер", "Ювентус", "Реал Мадрид" каби клубларда тўп сурган. 2011 йилда фаолиятини якунлаган.У мураббийлик фаолиятини Осиёда бошлади: дастлаб Хитойнинг "Гуанчжоу Эвергранд" ва "Тяньцзинь Тяньхай" клубларини (у ерда Хитой Супер лигасини ва "Йилнинг энг яхши мураббийи" совринини қўлга киритган), кейин эса "Ал Наср"ни бошқарди. Каннаваро, шунингдек, қисқа муддат Хитой терма жамоаси мураббийи сифатида ҳам ишлади ва шундан сўнг Италияга қайтди. Аввалига "Беневенто", сўнг "Удинезе"га устозлик қилди. Унинг сўнгги иш манзили Загребнинг "Динамо"си бўлиб турибди.
16:16 06.10.2025
Италиялик мураббий жамоамизни АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтадиган жаҳон чемпионатига тайёрлайди.
