Фабио Каннаваро Ўзбекистон жамоасига бош мураббий бўлиши ҳақида нималар маълум
Фабио Каннаваро Ўзбекистон жамоасига бош мураббий бўлиши ҳақида нималар маълум
ЎФА таниқли италиялик мутахассис Фабио Каннаваро билан музокаралар олиб бормоқда
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Афсонавий италиялик ҳимоячи Ўзбекистон миллий терма жамоасини АҚШда 2026 йилда ўтказиладиган Жаҳон чемпионатига олиб бориши мумкин. Бу ҳақда Россиянинг “Спорт-экспресс” нашри хабар қилмоқда.Италиялик 52 ёшли мутахассисга Ўзбекистон футбол федерацияси қизиқиш билдираётгани бир неча кун аввал маълум бўлган эди. Энди эса Каннаваро терма жамоани бошқаришга рози бўлган ва яқин кунларда шартнома имзолаши кутилмоқда, деган Романо.ОАВда маълум қилинишига кўра, италиялик мутахассис билан бир йиллик шартнома имзоланади. Кейинчалик у 4 йилга узайтирилиши мумкин. Шартнома қиймати 4 млн евро, деб хабар қилмоқда айрим ОАВлар.Ажойиб футболчи, ўртамиёна мураббийКаннаваро футбол тарихидаги энг кучли ҳимоячилардан бири сифатида танилган - у кўп йиллар давомида энг юқори савияда ўйнади ва 2006 йилда Жаҳон чемпиони бўлди ва "Олтин тўп"ни қўлга киритди. Бироқ, унинг мураббийлик соҳасида эришган ютуқлари анча камтар – аслида деярли йўқ.Фабио 12 йиллик мураббийлик фаолияти давомида у бешта давлатда, жумладан, ватани Италияда ишлаган. Хусусан, у Хитойнинг “Гуанчжоу” ва “Тянсзин” клубларида, Саудия Арабистонининг “Ал Наср”, Италиянинг “Беневенто” ва “Удинезе” ҳамда Загребнинг “Динамо” клубларида ишлаган. Италиялик футболчининг энг яхши натижаси 2019 йилда “Гуанчжоу” Хитой чемпионлигини қўлга киритгани бўлди.Хитойда Фабио бир неча йил ишлаган ва 2019 йилда Хитой терма жамоасининг вақтинчалик бош мураббий бўлган. Афсуски, Каннаваро иккита ўртоқлик ўйинида мағлуб бўлди (улардан бири Ўзбекистонга қарши) ва кейинчалик бу лавозимни тарк этган.Кападзечи?Эслатиб ўтамиз, январда Кападзе соғлиғи сабабли мураббийлик фаолиятини давом эттира олмаган словениялик Сречко Катанец ўрнига терма жамоани деярли тасодифан қабул қилиб олган эди. Миллий жамоа маҳаллий мураббий бошчилигида ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритди.Муваффақиятларга қарамасдан, ЎФА раҳбарияти бир неча ойдан бери хорижлик мураббий изламоқда. Бош мураббий алмашиши ҳақидаги доимий гап-сўзлар Кападзени ғазаблангани аниқ.Сентябрь ойи бошида Уммон билан 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг мураббий миш-мишлар уни ишидан чалғитаётганини айтди. "Кечирасиз, лекин интернетда у мураббий ёки бу мураббий келгани ҳақида доимий хабарлар пайдо бўлмоқда. Футболчилар ўзларини қандай тайёрлайдилар? Улар телефонларида буларнинг барчасини ўқишмоқда. Бу бизни чалғитмоқда", - деган эди Кападзе ўйиндан кейинги матбуот анжуманида.Ўзбекистон матбуотининг ёзишича, агар Каннаваро бош мураббий бўлса, Тимур Кападзе жаҳон чемпионатида унга ёрдамчи бўлиши ҳам мумкин. Бу тўғри қарор ёки йўқлигини вақт кўрсатади.
