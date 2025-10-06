ЕИК Миср билан эркин савдо тўғрисидаги музокараларни қайта тиклашга тайёрлигини билдирди

https://sputniknews.uz/20251006/eik-misr-erkin-savdo-52493357.html
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Миср билан эркин савдо ҳудуди (ЭСҲ) бўйича музокараларни қайта бошлашга тайёр. Бу ҳақда ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.Таъкидланишича, ҳозирги пайтда Миср томонининг ташаббуси билан Қоҳира билан музокаралар жараёни тўхтатилган. Бу ҳозирги дунё иқтисодий шароитлари ва айниқса Мисрдаги вазиятни ҳисобга олган ҳолда иқтисодий мувозанатларни қўшимча таҳлил қилиш ва баҳолаш истаги билан боғлиқ.Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши 2016 йилда Қоҳира билан ЭСҲ бўйича музокаралар ўтказишни маъқуллаган. 2024 йил охиригача томонлар олтита музокаралар раундини ўтказишди.Мисрлик профессор Вафа Алининг сўзларига кўра, ЕОИИ билан эркин савдо ҳудуди бўйича музокараларни қайта бошлаш Қоҳира учун стратегик имкониятдир.Ҳамкорлик мамлакатга 180 миллиондан ортиқ истеъмолчилар, жумладан, Россия ва Қозоғистон бозорига кириш имкониятини беради, шунингдек, қишлоқ хўжалиги ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилиш учун қўшимча каналлар яратади.
“Биз ҳар қандай вақтда музокаралар жараёнини қайта бошлашга, ўзаро муносабатларни ўрнатиш учун янги шароит ва ёндашувларни излашга тайёрмиз. Аммо бунда ҳар икки томоннинг иродаси керак, Миср томони ушбу музокараларни давом эттиришни ўзи учун мумкин деб ҳисоблагандан сўнг биз бунга мамнуният билан қайтамиз”, - деди вазир “Известия” нашрига берган интервьюсида.
Таъкидланишича, ҳозирги пайтда Миср томонининг ташаббуси билан Қоҳира билан музокаралар жараёни тўхтатилган. Бу ҳозирги дунё иқтисодий шароитлари ва айниқса Мисрдаги вазиятни ҳисобга олган ҳолда иқтисодий мувозанатларни қўшимча таҳлил қилиш ва баҳолаш истаги билан боғлиқ.
Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши 2016 йилда Қоҳира билан ЭСҲ бўйича музокаралар ўтказишни маъқуллаган. 2024 йил охиригача томонлар олтита музокаралар раундини ўтказишди.
Мисрлик профессор Вафа Алининг сўзларига кўра, ЕОИИ билан эркин савдо ҳудуди бўйича музокараларни қайта бошлаш Қоҳира учун стратегик имкониятдир.
Ҳамкорлик мамлакатга 180 миллиондан ортиқ истеъмолчилар, жумладан, Россия ва Қозоғистон бозорига кириш имкониятини беради, шунингдек, қишлоқ хўжалиги ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилиш учун қўшимча каналлар яратади.