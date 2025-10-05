Индонезия ва ЕОИИ ЭСҲ тўғрисидаги битимни қачон имзолаши маълум бўлди

Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги эркин савдо ҳудуди (ЭСҲ) тўғрисидаги битим бўйича музокаралар якунланди, уни 2025 йил охиригача имзолаш режалаштирилган. Бу ҳақда Индонезия савдо вазири Буди Сантосо маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги эркин савдо ҳудуди (ЭСҲ) тўғрисидаги битим бўйича музокаралар якунланди, уни 2025 йил охиригача имзолаш режалаштирилган. Бу ҳақда Индонезия савдо вазири Буди Сантосо маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ЭСҲ режими жорий этилгандан сўнг Индонезия маҳсулотлари ҳам “Россия бозорида рақобатбардош устунликка эга бўлади”. Бундан ташқари, келишув индонезиялик инвесторлар учун Евроосиё бозорларига имтиёзли кириш имкониятини яратади.Индонезия билан музокараларни бошлаш тўғрисидаги қарор 2022 йил май ойида Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши томонидан қабул қилинган.
Таъкидланишича, битим индонезиялик инвесторлар учун Евроосиё бозорларига имтиёзли кириш имкониятини яратади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги эркин савдо ҳудуди (ЭСҲ) тўғрисидаги битим бўйича музокаралар якунланди, уни 2025 йил охиригача имзолаш режалаштирилган. Бу ҳақда Индонезия савдо вазири Буди Сантосо маълум қилди.
“Яқинда муҳим ютуқ Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасида эркин савдо ҳудуди тўғрисидаги битим бўйича музокараларнинг якунланиши бўлди. Имзолаш 2025 йил охирига режалаштирилган. Ушбу келишув глобал ноаниқлик шароитида савдони кенгайтириш ва иккала мамлакатнинг (Индонезия ва Россия федерацияси - таҳр.) иқтисодий барқарорлигини оширишга туртки бўлади”, - деди Сантосо РИА Новости билан суҳбатда.
Унинг сўзларига кўра, ЭСҲ режими жорий этилгандан сўнг Индонезия маҳсулотлари ҳам “Россия бозорида рақобатбардош устунликка эга бўлади”. Бундан ташқари, келишув индонезиялик инвесторлар учун Евроосиё бозорларига имтиёзли кириш имкониятини яратади.
Индонезия билан музокараларни бошлаш тўғрисидаги қарор 2022 йил май ойида Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши томонидан қабул қилинган.
ЕЭК поддерживает взаимодействие бизнес-сообществ ЕАЭС и Индонезии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2024
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Индонезия ва ЕОИИ ўртасида эркин савдо келишувини тузиш истиқболлари кўриб чиқилди
28 Сентябр 2024, 17:11
