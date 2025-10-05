Пенсияларни нақд шаклда Face ID ва электрон имзо орқали тўлаш бошланди

https://sputniknews.uz/20251005/pensiyani-face-id-52466086.html
Ўзбекистонда октябрдан фуқароларни биометрик идентификация қилиш (Face-ID)ва электрон имзодан фойдаланган ҳолда пенсияларни нақд пулда тўлаш бошланди. Қайд этилишича, ушбу тизимни жорий этишдан кўзланган мақсад — пенсияларни фуқароларга тўлиқ ва ўз вақтида етказиш.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистонда октябрдан фуқароларни биометрик идентификация қилиш (Face ID)ва электрон имзодан фойдаланган ҳолда пенсияларни нақд пулда тўлаш бошланди. Бу ҳақда Пенсия жамғармаси матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, ушбу тизимни жорий этишдан кўзланган мақсад — пенсияларни фуқароларга тўлиқ ва ўз вақтида етказиш.“Эндиликда тўлов жараёнида бўлиши мумкин бўлган “Халқ банки” томонидан ҳисоботларда "тўланди" деб ҳисобот берилиб, амалда фуқарога тўланмаслик ёки бошқа шахсларга тўлаб юбориш ҳолатларининг олди олинади”, - дейилади хабарда.Аввалроқ Ўзбекистонда эркаклар учун пенсия ёшини 60 ёшдан 63 ёшга, аёллар учун эса 55 ёшдан 58 ёшга босқичма-босқич кўтариш таклиф қилинаётгани хабар қилинган эди.
ўзбекистон
