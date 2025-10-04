Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251004/ozbekiston-qozogiston-ozaro-savdo-52468461.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон ўзаро савдони $10 миллиардга етказмоқчи
Ўзбекистон ва Қозоғистон ўзаро савдони $10 миллиардга етказмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳукумат вакиллари ўртасида саноат ва инвестициявий масалалар учрашуви бўлиб ўтди
2025-10-04T18:22+0500
2025-10-04T18:22+0500
иқтисод
ўзбекистон
қозоғистон
ҳамкорлик
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/04/52467781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c2e195d352084ddef004806fb8ac4b70.jpg
ТОШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон ўзаро савдони $10 миллиардга етказмоқчи. Бу ҳақда икки республика ҳукумат вакиллари ўртасида бўлиб ўтган учрашувда маълум бўлди. Музокараларда Ўзбекистон саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Қозоғистоннинг Савдо ва интеграция вазири ўринбосари Айдар Абилдабековлар бошчилигидаги делегациялар иштирок этди. Музокараларда, шунингдек, электротехника, тўқимачилик, машинасозлик, фармацевтика ва агросаноат соҳаларидаги лойиҳалар кўриб чиқилган. Январь-август ойларида икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 15 фоизга ўсиб, 3 миллиард доллардан ошгани қайд этилган.Маълумот учун, 2024 йилда Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 4,1 миллиард долларни ташкил этган.
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/04/52467781_83:0:1220:853_1920x0_80_0_0_f4d1c3dc1e912780575a8ffdbd1f2fc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон қозоғистон саноат инвестиция учрашув
ўзбекистон қозоғистон саноат инвестиция учрашув

Ўзбекистон ва Қозоғистон ўзаро савдони $10 миллиардга етказмоқчи

18:22 04.10.2025
© Foto : O‘zR Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligiЎзбекистон ва Қозоғистон савдо ҳажмини 10 миллиард долларга етказишни режалаштиришган
Ўзбекистон ва Қозоғистон савдо ҳажмини 10 миллиард долларга етказишни режалаштиришган - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2025
© Foto : O‘zR Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi
Oбуна бўлиш
Январь-август ойларида икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 3 миллиард доллардан ошган.
ТОШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Қозоғистон ўзаро савдони $10 миллиардга етказмоқчи. Бу ҳақда икки республика ҳукумат вакиллари ўртасида бўлиб ўтган учрашувда маълум бўлди.
Томонлар савдо ҳажмини 10 миллиард долларга етказиш режалари ҳамда бўлажак Ҳукуматлараро комиссия йиғилишига тайёргарлик масалаларини муҳокама қилишди.
Музокараларда Ўзбекистон саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Қозоғистоннинг Савдо ва интеграция вазири ўринбосари Айдар Абилдабековлар бошчилигидаги делегациялар иштирок этди.
Музокараларда, шунингдек, электротехника, тўқимачилик, машинасозлик, фармацевтика ва агросаноат соҳаларидаги лойиҳалар кўриб чиқилган. Январь-август ойларида икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 15 фоизга ўсиб, 3 миллиард доллардан ошгани қайд этилган.
Маълумот учун, 2024 йилда Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 4,1 миллиард долларни ташкил этган.
Топ 5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдосида топ-5 давлат
Кўриш
23 Сентябр, 15:12
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0