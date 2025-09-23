https://sputniknews.uz/20250923/ozbekiston-tashqi-savdosida-top-5-davlat-52179130.html
Ўзбекистон ташқи савдосида топ-5 давлат
Ўзбекистон ташқи савдосида топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Республика 200 га яқин давлатлар билан ўзаро савдо алоқаларини амалга оширмоқда. 23.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-23T15:12+0500
2025-09-23T15:12+0500
2025-09-23T15:12+0500
инфографика
иқтисод
савдо
экспорт
импорт
хитой
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52167695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_413f8a7be041196c51f7fbdcbbd850f6.png
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. 2025 йилнинг январь-июль ойиларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг 8 ойига нисбатан 19,8% ўсиб $51,4 млрдга етди. Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари — Хитой $9,7 млрд, Россия $8,3 млрд, Қозоғистон $3 млрд, Туркия $1,9 млрд ва Жанубий Корея $1,1 млрд ҳисобига тўғри келади.Батафсил инфографикамизда кўринг.
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52167695_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_46492605ae7e1e565be0a290d1bf038c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, инфографика, иқтисод, савдо, экспорт, импорт, хитой, россия
инфографика, инфографика, иқтисод, савдо, экспорт, импорт, хитой, россия
Ўзбекистон ташқи савдосида топ-5 давлат
Республика 200 га яқин давлатлар билан ўзаро савдо алоқаларини амалга оширмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. 2025 йилнинг январь-июль ойиларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг 8 ойига нисбатан 19,8% ўсиб $51,4 млрдга етди.
Бунда экспорт ҳажми $22,9 млрд, импорт эса $28,4 миллиардни ташкил қилди.
Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари — Хитой $9,7 млрд, Россия $8,3 млрд, Қозоғистон $3 млрд, Туркия $1,9 млрд ва Жанубий Корея $1,1 млрд ҳисобига тўғри келади.
Батафсил инфографикамизда кўринг.