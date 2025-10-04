https://sputniknews.uz/20251004/gazo-boyicha-muzokaralar-52468596.html
Ғазо бўйича музокаралар қачон ва қаерда бошланиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф аллақачон Мисрга йўл олган. 04.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-04T18:45+0500
2025-10-04T18:45+0500
2025-10-04T18:45+0500
исроил
ғазо
қоҳира
ақш
фаластин
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Ғазодаги можарога барҳам бериш бўйича "Трамп режаси"нинг биринчи босқичи эртага 5 октябрь куни Мисрда бошланади. Бу ҳақда Исроилнинг N12 телеканали дипломатик манбааларга таяниб хабар қилмоқда.Агар келишув муваффақиятсизликка учраса, Исроил ҳарбий ҳаракатларни давом эттириши кутилмоқда. "Бизни драматик ҳафта кутмоқда" деб изоҳ берди Исроилнинг юқори мартабали мулозими. Жума куни, ХАМАС ҳаракати Ғазодаги урушни тўхтатиш бўйича "Трамп режаси"га ўз жавобини берган эди. Унда ХАМАС ўт очишни тўхтатиш эвазига барча исроиллик гаровга олинганларни озод қилишга розилик билдирган эди. 29 сентябрь куни Оқ уй Трампнинг Ғазо секторидаги келишув бўйича “кенг қамровли режаси”ни эълон қилди. Бу, жумладан, Фаластин анклавида ХАМАС иштирокисиз вақтинчалик ташқи бошқарувни жорий этиш ва у ерда халқаро барқарорлик кучларини жойлаштиришни талаб қилади. Исроил режага розилигини эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20251004/tramp-isroilni-gazo-sektorida-ot-ochishni-darhol-toxtatishga-chaqirdi-52452788.html
ғазо
фаластин
Янгиликлар
uz_UZ
