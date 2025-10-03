Жаҳон банки Тошкентда жамоат транспорти модернизациясига ёрдам беради

https://sputniknews.uz/20251003/world-bank-tashkent-transport-modernizatsiya-52418180.html
Ўзбекистон ва Жаҳон банки ҳамкорлигида жамоат транспортини модернизация қилиш, автобус йўлаклари, электр автобуслар ва электрон тўлов тизимларини жорий этиш масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. 2 октябрь куни Иқтисодиёт ва молия вазирининг биринчи ўринбосари Илҳом Норқулов Жаҳон банки (ЖБ) вакиллари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Унда ЖБнинг транспорт амалиёти раҳбари Шомик Раж, транспорт масалалари бўйича мутахассислар ҳамда бир қатор масъуллар иштирок этди. Учрашувда ЖБ экспертлари билан Ўзбекистонда жамоат транспорти тизимини модернизация қилиш, транспорт инфратузилмасини яхшилаш ва ҳудудлараро боғлиқликни ошириш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, велойўлаклар ва замонавий бекатлар қурилиши, йўлларда хавфсизликни ошириш, транспорт оқимини самарали бошқариш ҳамда тирбандликларни камайтиришга оид таклифлар тақдим этилди. ЖБ вакиллари, Франция, Англия ва АҚШ тажрибалари ҳамда Хитой, Марокаш, Бразилия ва бошқа бир қатор давлатларда амалга оширилган тезкор автобус йўналишлари, метро ва ақлли транспорт тизимлари бўйича лойиҳалар натижалари билан ўртоқлашди. Мазкур тажрибалар Ўзбекистон учун ҳам мослаштирилиши мумкинлиги таъкидланди. Якунда томонлар Ўзбекистон транспорт тизимини модернизация қилиш бўйича ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди. Қайд этилишича, ЖБ билан олиб бориладиган қўшма лойиҳалар жамоат транспорти сифатини ошириш, инфратузилмани модернизация қилиш ва шаҳарлараро боғлиқликни кучайтириш орқали фуқароларга янада қулай, хавфсиз ва замонавий хизматларни тақдим этишга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
2 октябрь куни Иқтисодиёт ва молия вазирининг биринчи ўринбосари Илҳом Норқулов Жаҳон банки (ЖБ) вакиллари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Унда ЖБнинг транспорт амалиёти раҳбари Шомик Раж, транспорт масалалари бўйича мутахассислар ҳамда бир қатор масъуллар иштирок этди.
Учрашувда ЖБ экспертлари билан Ўзбекистонда жамоат транспорти тизимини модернизация қилиш, транспорт инфратузилмасини яхшилаш ва ҳудудлараро боғлиқликни ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Музокаралар давомида Тошкент шаҳри ва вилоятлар марказларида автобус йўлакларини ташкил этишни жадаллаштириш, электр автобуслар жорий этишни кенгайтириш, маршрутлар тизимини оптималлаштириш ҳамда электрон тўлов тизимини ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
Шунингдек, велойўлаклар ва замонавий бекатлар қурилиши, йўлларда хавфсизликни ошириш, транспорт оқимини самарали бошқариш ҳамда тирбандликларни камайтиришга оид таклифлар тақдим этилди.
ЖБ вакиллари, Франция, Англия ва АҚШ тажрибалари ҳамда Хитой, Марокаш, Бразилия ва бошқа бир қатор давлатларда амалга оширилган тезкор автобус йўналишлари, метро ва ақлли транспорт тизимлари бўйича лойиҳалар натижалари билан ўртоқлашди. Мазкур тажрибалар Ўзбекистон учун ҳам мослаштирилиши мумкинлиги таъкидланди.
Якунда томонлар Ўзбекистон транспорт тизимини модернизация қилиш бўйича ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди. Қайд этилишича, ЖБ билан олиб бориладиган қўшма лойиҳалар жамоат транспорти сифатини ошириш, инфратузилмани модернизация қилиш ва шаҳарлараро боғлиқликни кучайтириш орқали фуқароларга янада қулай, хавфсиз ва замонавий хизматларни тақдим этишга хизмат қилади.