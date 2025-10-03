Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251003/ozbekiston-aeroportlari-uz-52426932.html
Ўзбекистон аэропортлари янги ICAO кодига ўтди: UT ўрнига энди UZ ишлатилади
Ўзбекистон аэропортлари янги ICAO кодига ўтди: UT ўрнига энди UZ ишлатилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудидаги барча аэропортлар халқаро ICAO код тизимида янги — UZ идентификаторига ўтди
2025-10-03T12:04+0500
2025-10-03T12:04+0500
жамият
ўзбекистон
аэропорт
янги тартиб
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49392738_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_73dacdd1b282d6e3593265081d79f4b0.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Ўзбекистон ҳудудидаги барча аэропортлар халқаро ICAO код тизимида янги — UZ идентификаторига ўтди. Бу ҳақда “Ўзаэронавигатсия” маркази хабар берди.Эндиликда мамлакат аэропортларининг кодлари аввалгидек UT билан эмас, UZ билан бошланади. Масалан, Тошкент халқаро аэропортининг коди UTTT ўрнига UZTT бўлади.ICAO бу БМТ ҳузуридаги Халқаро фуқаролик авиацияси ташкилоти бўлиб, у ҳар бир мамлакат учун ўзига хос аэропорт кодларини белгилайди. Кодлар глобал авиация тизимида авиацион хавфсизлик, парвозлар координацияси ва навигация учун муҳим техник асослардан бири ҳисобланади.Шунингдек, мамлакат ҳаво ҳудудида ягона ўтиш баландлиги ва ўтиш эшелони ҳам жорий этилди:Илгари бу қийматлар 6 000 ва 8 000 фут эди.
https://sputniknews.uz/20250828/yangi-aeroport-qurilish-bitkazilish-51564227.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49392738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e84025dfaaa1c2f6d1bdf58aab3d7cbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон аэропорт icao код uz
ўзбекистон аэропорт icao код uz

Ўзбекистон аэропортлари янги ICAO кодига ўтди: UT ўрнига энди UZ ишлатилади

12:04 03.10.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовAirbus A320 "Uzbekistan Airways"
Airbus A320 Uzbekistan Airways - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Парвозларнинг координацияси, хавфсизлиги ва навигацияси янги босқичга чиқди.
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Ўзбекистон ҳудудидаги барча аэропортлар халқаро ICAO код тизимида янги — UZ идентификаторига ўтди. Бу ҳақда “Ўзаэронавигатсия” маркази хабар берди.
Эндиликда мамлакат аэропортларининг кодлари аввалгидек UT билан эмас, UZ билан бошланади. Масалан, Тошкент халқаро аэропортининг коди UTTT ўрнига UZTT бўлади.
ICAO бу БМТ ҳузуридаги Халқаро фуқаролик авиацияси ташкилоти бўлиб, у ҳар бир мамлакат учун ўзига хос аэропорт кодларини белгилайди. Кодлар глобал авиация тизимида авиацион хавфсизлик, парвозлар координацияси ва навигация учун муҳим техник асослардан бири ҳисобланади.
Шунингдек, мамлакат ҳаво ҳудудида ягона ўтиш баландлиги ва ўтиш эшелони ҳам жорий этилди:
Ягона ўтиш баландлиги — 13 000 фут (тахминан 4 км)
Ўтиш эшелони (ФЛ) — FL150, яъни 15 000 фут (4,5 км)
Илгари бу қийматлар 6 000 ва 8 000 фут эди.
“Бу ўзгаришлар стратегик аҳамиятга эга бўлиб, учувчилар ва диспетчерлар ишини енгиллаштиради, радиосессиялар сонини камайтиради ва ҳаво ҳаракатини бошқаришни янада аниқлаштиради”, — дейилади расмий ахборотда.
Ўзбекистондаги асосий аэропортларнинг кодлари

Аэропорт

олдин

кейин

Тошкент (И.Каримов номидаги)

UTTT

UZTT

Тошкент-Шарқий

UTTR

UZTR

Самарқанд

UTSS

UZSS

Бухоро

UTSB

UZSB

Термиз

UTST

UZST

Қарши

UTSK

UZSK

Навоий

UTSA

UZSA

Фарғона

UTFF

UZFF

Андижон

UTFA

UZFA

Наманган

UTFN

UZFN

Урганч

UTNU

UZNU

Нукус

UTNN

UZNN

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома Ташкент-Восточный - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2025
Тошкентда янги аэропорт қуриб битказилди
28 Август, 10:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0