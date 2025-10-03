https://sputniknews.uz/20251003/ozbekiston-aeroportlari-uz-52426932.html
Ўзбекистон аэропортлари янги ICAO кодига ўтди: UT ўрнига энди UZ ишлатилади
Ўзбекистон аэропортлари янги ICAO кодига ўтди: UT ўрнига энди UZ ишлатилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудидаги барча аэропортлар халқаро ICAO код тизимида янги — UZ идентификаторига ўтди
2025-10-03T12:04+0500
2025-10-03T12:04+0500
2025-10-03T12:04+0500
жамият
ўзбекистон
аэропорт
янги тартиб
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49392738_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_73dacdd1b282d6e3593265081d79f4b0.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Ўзбекистон ҳудудидаги барча аэропортлар халқаро ICAO код тизимида янги — UZ идентификаторига ўтди. Бу ҳақда “Ўзаэронавигатсия” маркази хабар берди.Эндиликда мамлакат аэропортларининг кодлари аввалгидек UT билан эмас, UZ билан бошланади. Масалан, Тошкент халқаро аэропортининг коди UTTT ўрнига UZTT бўлади.ICAO бу БМТ ҳузуридаги Халқаро фуқаролик авиацияси ташкилоти бўлиб, у ҳар бир мамлакат учун ўзига хос аэропорт кодларини белгилайди. Кодлар глобал авиация тизимида авиацион хавфсизлик, парвозлар координацияси ва навигация учун муҳим техник асослардан бири ҳисобланади.Шунингдек, мамлакат ҳаво ҳудудида ягона ўтиш баландлиги ва ўтиш эшелони ҳам жорий этилди:Илгари бу қийматлар 6 000 ва 8 000 фут эди.
https://sputniknews.uz/20250828/yangi-aeroport-qurilish-bitkazilish-51564227.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49392738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e84025dfaaa1c2f6d1bdf58aab3d7cbc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон аэропорт icao код uz
ўзбекистон аэропорт icao код uz
Ўзбекистон аэропортлари янги ICAO кодига ўтди: UT ўрнига энди UZ ишлатилади
Парвозларнинг координацияси, хавфсизлиги ва навигацияси янги босқичга чиқди.
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik.
Ўзбекистон ҳудудидаги барча аэропортлар халқаро ICAO код тизимида янги — UZ идентификаторига ўтди. Бу ҳақда “Ўзаэронавигатсия” маркази хабар берди
.
Эндиликда мамлакат аэропортларининг кодлари аввалгидек UT билан эмас, UZ билан бошланади. Масалан, Тошкент халқаро аэропортининг коди UTTT ўрнига UZTT бўлади.
ICAO бу БМТ ҳузуридаги Халқаро фуқаролик авиацияси ташкилоти бўлиб, у ҳар бир мамлакат учун ўзига хос аэропорт кодларини белгилайди. Кодлар глобал авиация тизимида авиацион хавфсизлик, парвозлар координацияси ва навигация учун муҳим техник асослардан бири ҳисобланади.
Шунингдек, мамлакат ҳаво ҳудудида ягона ўтиш баландлиги ва ўтиш эшелони ҳам жорий этилди:
Ягона ўтиш баландлиги — 13 000 фут (тахминан 4 км)
Ўтиш эшелони (ФЛ) — FL150, яъни 15 000 фут (4,5 км)
Илгари бу қийматлар 6 000 ва 8 000 фут эди.
“Бу ўзгаришлар стратегик аҳамиятга эга бўлиб, учувчилар ва диспетчерлар ишини енгиллаштиради, радиосессиялар сонини камайтиради ва ҳаво ҳаракатини бошқаришни янада аниқлаштиради”, — дейилади расмий ахборотда.
Ўзбекистондаги асосий аэропортларнинг кодлари
Аэропорт
олдин
кейин
Тошкент (И.Каримов номидаги)
UTTT
UZTT
Тошкент-Шарқий
UTTR
UZTR
Самарқанд
UTSS
UZSS
Бухоро
UTSB
UZSB
Термиз
UTST
UZST
Қарши
UTSK
UZSK
Навоий
UTSA
UZSA
Фарғона
UTFF
UZFF
Андижон
UTFA
UZFA
Наманган
UTFN
UZFN
Урганч
UTNU
UZNU
Нукус
UTNN
UZNN