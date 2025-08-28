Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250828/yangi-aeroport-qurilish-bitkazilish-51564227.html
Тошкентда янги аэропорт қуриб битказилди
Тошкентда янги аэропорт қуриб битказилди
Sputnik Ўзбекистон
Янги аэропорт Янги Тошкент шаҳри учун муҳим транспорт хабига айланади. 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-28T10:45+0500
2025-08-28T10:45+0500
ўзбекистон
жамият
президент
шавкат мирзиёев
тошкент
янги тошкент
самолет boeing 737
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51563869_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_35991b54cf46caf3f7c2d082df83f6a6.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 27 август куни “Тошкент-Шарқий” аэродроми негизида барпо этилган янги аэропортни бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.“Тошкент-Шарқий” аэродроми негизидаги бизнес авиацияси мажмуаси бўлиб, унинг қурилиши 2017 йилда бошланган эди. Аэропортнинг умумий майдони 561 гектардан иборат. 4 километр узунликдаги учиш-қўниш йўлаги ва 3 та ҳаракатланиш йўли янгиланиб, энг оғир самолётларни ҳам қабул қилиш қувватига эга бўлди. 20 та "ҳаво кемаси"га мўлжалланган перрон барпо этилди. “Boeing 787”, “А 320” каби самолётлар, бизнес-жетлар ҳамда вертолётлар учун ангарлар қурилди. Бу уларнинг қишда илиқ, ёзда салқин сақланиши ва хавфсизлигини таъминлайди.Аэропортда VIP ва CIP терминаллар бунёд этилган. Олий мартабали меҳмонлар залида расмий кутиб олиш, музокаралар ва брифинг ўтказиш учун барча шароитлар яратилган. Соатига 100 нафар йўловчини қабул қилиш қувватига эга CIP терминалида дўкон ва овқатланиш жойлари бўлади.Муҳими, аэропорт ICAO III-А тоифасидаги илғор радиотехника ва метеорология ускуналари билан жиҳозланади. Бу ноқулай об-ҳаво шароитларида ҳам учиш ва қўниш имконини беради.Президент шу ерда жамоат фаоллари, нуронийлар билан суҳбатлашди.
https://sputniknews.uz/20250802/toshkent-viloyati-xalqaro-aeroport-51006274.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51563869_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_909750a75b26d26b219628a090cf9819.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
янги аэропорт тошкент - шарқий аэродром шавкат мирзиёев бизнес авиацияси мажмуаси vip cip терминали boeing 787, а320 самолётлар пойтахт транспорт хаби халқаро ташрифлар хорижий инвестициялар аэропорт инфратузилмаси
янги аэропорт тошкент - шарқий аэродром шавкат мирзиёев бизнес авиацияси мажмуаси vip cip терминали boeing 787, а320 самолётлар пойтахт транспорт хаби халқаро ташрифлар хорижий инвестициялар аэропорт инфратузилмаси

Тошкентда янги аэропорт қуриб битказилди

10:45 28.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома Ташкент-Восточный - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Янги аэропорт Янги Тошкент шаҳри учун муҳим транспорт хабига айланади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 27 август куни “Тошкент-Шарқий” аэродроми негизида барпо этилган янги аэропортни бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
“Тошкент-Шарқий” аэродроми негизидаги бизнес авиацияси мажмуаси бўлиб, унинг қурилиши 2017 йилда бошланган эди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома Ташкент-Восточный - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аэропортнинг умумий майдони 561 гектардан иборат. 4 километр узунликдаги учиш-қўниш йўлаги ва 3 та ҳаракатланиш йўли янгиланиб, энг оғир самолётларни ҳам қабул қилиш қувватига эга бўлди. 20 та "ҳаво кемаси"га мўлжалланган перрон барпо этилди. “Boeing 787”, “А 320” каби самолётлар, бизнес-жетлар ҳамда вертолётлар учун ангарлар қурилди. Бу уларнинг қишда илиқ, ёзда салқин сақланиши ва хавфсизлигини таъминлайди.
Аэропортда VIP ва CIP терминаллар бунёд этилган. Олий мартабали меҳмонлар залида расмий кутиб олиш, музокаралар ва брифинг ўтказиш учун барча шароитлар яратилган. Соатига 100 нафар йўловчини қабул қилиш қувватига эга CIP терминалида дўкон ва овқатланиш жойлари бўлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома Ташкент-Восточный - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Муҳими, аэропорт ICAO III-А тоифасидаги илғор радиотехника ва метеорология ускуналари билан жиҳозланади. Бу ноқулай об-ҳаво шароитларида ҳам учиш ва қўниш имконини беради.
Президент шу ерда жамоат фаоллари, нуронийлар билан суҳбатлашди.
– Кўп йил тайёргарлик қилиб, мана шундай аэропорт қурдик. Бу ҳам давлатчиликнинг яна бир замини. Бу ерда юртимизга келадиган меҳмонлар ва самолётларга юқори даражада хизмат кўрсатилади. Натижада Тошкент халқаро аэропортига юклама енгиллашади. Худо хоҳласа, у аэропорт учун ҳам бошқа жойда улкан мажмуа қуришни режалаштирганмиз. Умуман, ҳамма ҳудудларимизда катта-катта лойиҳаларни бошлаганмиз. Илоҳим, тинчлигимизга кўз тегмасин, янги иншоотлар, фаровонлик халқимизга буюрсин, – деди Президент.
Airbus A320 Uzbekistan Airways - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.08.2025
Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт қурилади
2 Август, 12:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0