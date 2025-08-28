Тошкентда янги аэропорт қуриб битказилди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
Янги аэропорт Янги Тошкент шаҳри учун муҳим транспорт хабига айланади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 27 август куни “Тошкент-Шарқий” аэродроми негизида барпо этилган янги аэропортни бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
“Тошкент-Шарқий” аэродроми негизидаги бизнес авиацияси мажмуаси бўлиб, унинг қурилиши 2017 йилда бошланган эди.
Аэропортнинг умумий майдони 561 гектардан иборат. 4 километр узунликдаги учиш-қўниш йўлаги ва 3 та ҳаракатланиш йўли янгиланиб, энг оғир самолётларни ҳам қабул қилиш қувватига эга бўлди. 20 та "ҳаво кемаси"га мўлжалланган перрон барпо этилди. “Boeing 787”, “А 320” каби самолётлар, бизнес-жетлар ҳамда вертолётлар учун ангарлар қурилди. Бу уларнинг қишда илиқ, ёзда салқин сақланиши ва хавфсизлигини таъминлайди.
Аэропортда VIP ва CIP терминаллар бунёд этилган. Олий мартабали меҳмонлар залида расмий кутиб олиш, музокаралар ва брифинг ўтказиш учун барча шароитлар яратилган. Соатига 100 нафар йўловчини қабул қилиш қувватига эга CIP терминалида дўкон ва овқатланиш жойлари бўлади.
Муҳими, аэропорт ICAO III-А тоифасидаги илғор радиотехника ва метеорология ускуналари билан жиҳозланади. Бу ноқулай об-ҳаво шароитларида ҳам учиш ва қўниш имконини беради.
Президент шу ерда жамоат фаоллари, нуронийлар билан суҳбатлашди.
– Кўп йил тайёргарлик қилиб, мана шундай аэропорт қурдик. Бу ҳам давлатчиликнинг яна бир замини. Бу ерда юртимизга келадиган меҳмонлар ва самолётларга юқори даражада хизмат кўрсатилади. Натижада Тошкент халқаро аэропортига юклама енгиллашади. Худо хоҳласа, у аэропорт учун ҳам бошқа жойда улкан мажмуа қуришни режалаштирганмиз. Умуман, ҳамма ҳудудларимизда катта-катта лойиҳаларни бошлаганмиз. Илоҳим, тинчлигимизга кўз тегмасин, янги иншоотлар, фаровонлик халқимизга буюрсин, – деди Президент.
