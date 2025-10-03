Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251003/cbu-tbc-davrbank-hamkorbank-jarima-52438995.html
МБ: TBC, "Давр" ва "Ҳамкорбанк" жаримага тортилди— мижозларга 28 млрд сўм қайтарилди
МБ: TBC, "Давр" ва "Ҳамкорбанк" жаримага тортилди— мижозларга 28 млрд сўм қайтарилди
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк текширувлари натижасида TBC, Давр ва Ҳамкорбанкда қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди. Банклар жарима тўлаб, мижозларга миллиардлаб сўм қайтарди.
2025-10-03T16:09+0500
2025-10-03T16:09+0500
марказий банк
банк
кредит
молиявий қонунбузилиши
қарз
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_4e50f0450d8e611368ed019e87d54d85.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Марказий банк жорий йилда ўтказилган текширувлар давомида "TBC банк", "Давр банк" ва "Ҳамкорбанк"да қатор қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди. Хусусан:Банклар кесимида қолган алоҳида ҳолатлар:"TBC банк":"Давр банк":"Ҳамкорбанк":Аниқланган камчиликлар учун "TBC банк"ка 615 миллион сўм, "Давр банк"ка 931 миллион сўм, "Ҳамкорбанк"ка эса 955 миллион сўм жарима санкцияси қўлланилди. Шунингдек, банкларга мижозларга етказилган зарарни қоплаш вазифаси юклатилди. Бундан ташқари, Марказий банк томонидан жорий йилда банк тизимига оид 121 та шикоят кўриб чиқилди, уларнинг 68 таси бўйича мижозларга жами 2,4 миллиард сўм қайтарилди.Таъкидланишича, эндиликда истеъмолчи ҳуқуқлари бузилган барча ҳолатларда молиявий ташкилотларга нисбатан қатъий чоралар кўрилади ва бу ҳақда жамоатчиликка расмий равишда ахборот бериб борилади.
https://sputniknews.uz/20250701/kredit-tashkilot-nafaqa-pul-amaliyot-insofsiz-50284681.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5045f590b8cebb4950772b3f5317f365.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
марказий банк, ўзбекистон банклари, tbc банк, давр банк, ҳамкорбанк, банк қонунбузилишлари, истеъмолчи ҳуқуқлари, жарима санкцияси, мижозларга пул қайтарилиши, ортиқча ундирилган фоизлар, кредит шартномалари, банк текширувлари, хамкорбанк, регулятор, кредит қонунбузарликлари, конунбузарлик
марказий банк, ўзбекистон банклари, tbc банк, давр банк, ҳамкорбанк, банк қонунбузилишлари, истеъмолчи ҳуқуқлари, жарима санкцияси, мижозларга пул қайтарилиши, ортиқча ундирилган фоизлар, кредит шартномалари, банк текширувлари, хамкорбанк, регулятор, кредит қонунбузарликлари, конунбузарлик

МБ: TBC, "Давр" ва "Ҳамкорбанк" жаримага тортилди— мижозларга 28 млрд сўм қайтарилди

16:09 03.10.2025
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Центральный банк Узбекистана
Ташкент. Центральный банк Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Зафар Халилов
Oбуна бўлиш
Текширувлар натижасида бу банкларда қатор қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди. Банкларга жарималар қўлланилиб, мижозларга 28 миллиард сўмдан зиёд маблағ қайтарилди
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Марказий банк жорий йилда ўтказилган текширувлар давомида "TBC банк", "Давр банк" ва "Ҳамкорбанк"да қатор қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди.
Хусусан:
веб-сайтларида истеъмолчига бериладиган ахборотнинг минимал ҳажми тўлиқ таъминланмаган;
кредит шартномаларида қонунчиликда белгиланган талаблар акс эттирилмаган ёки истеъмолчи ҳуқуқларини чеклайдиган қоидалар киритилган;
кредит шартномалари бўйича гаров мулки тақиқдан чиқариш кечиктирилган;
банкларда мурожаатларни кўриб чиқишда қонунчилик талаблари бузилган.
Банклар кесимида қолган алоҳида ҳолатлар:
"TBC банк":
онлайн микроқарзлар қарздорнинг молиявий аҳволини таҳлил қилмасдан берилган;
кредитни қоплаш учун тушган маблағлар ўз вақтида қарздорликни сўндиришга йўналтирилмаган.
"Давр банк":
хорижий валютадаги кредитлар бўйича кунлик фоизлар нотўғри ҳисобланган;
кредитнинг тўлиқ қиймати шартномада кўрсатилмаган;
банк хизматларини қўшимча хизматдан фойдаланиш шарти билан таклиф қилинган;
мобил иловада онлайн кредит ажратишда хизмат хусусиятлари ҳақида тўлиқ маълумот берилмаган.
"Ҳамкорбанк":
кредит ажратиш жараёнида қонунчилик талаблари бузилган ҳолда ҳужжатлар кўриб чиқилган;
бир марталик комиссиялар ва гаров мулкини тақиққа қўйиш/чиқариш учун хизмат ҳақлари қонуний асоссиз ундирилган.
Аниқланган камчиликлар учун "TBC банк"ка 615 миллион сўм, "Давр банк"ка 931 миллион сўм, "Ҳамкорбанк"ка эса 955 миллион сўм жарима санкцияси қўлланилди.
Шунингдек, банкларга мижозларга етказилган зарарни қоплаш вазифаси юклатилди.

"TBC банк"дан қарздорларга асоссиз ҳисобланган 4,2 миллиард сўм, "Давр банк"дан 4 миллиард сўмга яқин, "Ҳамкорбанк"дан эса 20 миллиард сўмдан ортиқ маблағлар қайтарилди.

Бундан ташқари, Марказий банк томонидан жорий йилда банк тизимига оид 121 та шикоят кўриб чиқилди, уларнинг 68 таси бўйича мижозларга жами 2,4 миллиард сўм қайтарилди.
Таъкидланишича, эндиликда истеъмолчи ҳуқуқлари бузилган барча ҳолатларда молиявий ташкилотларга нисбатан қатъий чоралар кўрилади ва бу ҳақда жамоатчиликка расмий равишда ахборот бериб борилади.
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2025
Кредит ташкилотларининг нафақа пулларини ечиб олиш амалиёти "инсофсиз" деб баҳоланди
1 Июл, 12:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0