МБ: TBC, "Давр" ва "Ҳамкорбанк" жаримага тортилди— мижозларга 28 млрд сўм қайтарилди
Марказий банк текширувлари натижасида TBC, Давр ва Ҳамкорбанкда қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди. Банклар жарима тўлаб, мижозларга миллиардлаб сўм қайтарди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Марказий банк жорий йилда ўтказилган текширувлар давомида "TBC банк", "Давр банк" ва "Ҳамкорбанк"да қатор қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди. Хусусан:Банклар кесимида қолган алоҳида ҳолатлар:"TBC банк":"Давр банк":"Ҳамкорбанк":Аниқланган камчиликлар учун "TBC банк"ка 615 миллион сўм, "Давр банк"ка 931 миллион сўм, "Ҳамкорбанк"ка эса 955 миллион сўм жарима санкцияси қўлланилди. Шунингдек, банкларга мижозларга етказилган зарарни қоплаш вазифаси юклатилди. Бундан ташқари, Марказий банк томонидан жорий йилда банк тизимига оид 121 та шикоят кўриб чиқилди, уларнинг 68 таси бўйича мижозларга жами 2,4 миллиард сўм қайтарилди.Таъкидланишича, эндиликда истеъмолчи ҳуқуқлари бузилган барча ҳолатларда молиявий ташкилотларга нисбатан қатъий чоралар кўрилади ва бу ҳақда жамоатчиликка расмий равишда ахборот бериб борилади.
