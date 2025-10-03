https://sputniknews.uz/20251003/astana-forum-energetika-52418813.html
Остона форумида электр энергетика ва нефть-газ соҳасининг ривожланиши муҳокама этилмоқда
Астанада “Kazakhstan Energy Week – 2025” ва XVI “Kazenergy” форуми бошланди. Глобал энергетикадаги трансформация, инновациялар ва барқарор ривожланиш масалалари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Остонада Марказий Осиёдаги энг йирик энергетика тадбирларидан бири — “Kazakhstan Energy Week – 2025” ҳамда “Kazenergy” XVI Евроосиё форуми ўз ишини бошлади. Бу ҳақда Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Тадбир энергетиканинг глобал трансформацияси, экологик талабларнинг ортиши ва барқарор ривожланиш шароитида соҳанинг стратегик устувор йўналишларини муҳокама қилишга қаратилган.
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги бошчилигидаги делегация аъзолари ҳам форумда иштирок этди. Унда “Kazenergy” ассоциацияси раиси, “QazMunayGaz” АЖ Бошқарув раиси, “SOCAR” компанияси президенти, “Turkish Petroleum” Бошқарув раиси ва “S&P Global” вице-президенти ҳам қатнашишди.
Муҳокама давомида электр энергетика ва нефть-газ соҳасининг стратегик ривожланиши, технологик инновациялар, рақамли ечимлар ва экологик йўналишлар устувор аҳамият касб этди.
Шунингдек, глобал энергетик ўтиш жараёни, дунё бозоридаги мувозанат ўзгариши, сунъий интеллект ва рақамли технологияларни ишлаб чиқариш жараёнларига жорий этиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди.