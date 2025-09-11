https://sputniknews.uz/20250911/eoii-shht-hamkorlik-51904321.html
ЕОИИ ва ШҲТ энергетика ва транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
Евроосиё маконида энергия ресурсларининг умумий бозорларини шакллантиришни Пекиндаги йиғилишда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) бош котиби ўринбосари Т. Р. Митхун билан муҳокама қилди.
Евроосиё маконида энергия ресурсларининг умумий бозорларини шакллантиришни Пекиндаги йиғилишда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) бош котиби ўринбосари Т. Р. Митхун билан муҳокама қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бермоқда.Кожошевнинг фикрича, энергетика ЕОИИ ва бошқа халқаро бирлашмалар доирасида Евроосиё интеграциясининг изчил жараёнларида муҳим роль ўйнайди.Интеграция бирлашмалари вакиллари ЕИК ва ШҲТ энергия тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш ҳамда қайта тикланадиган энергетикани ривожлантириш бўйича янги ёндашувларни ишлаб чиқишда қандай ҳамкорлик қилишини муҳокама қилишди.Ташкилотлар ўртасидаги алоқанинг яна бир нуқтаси томонлар транспорт йўлакларини ривожлантириш ва ўзаро боғлиқликни ривожлантириш деб аташди.Унинг қўшимча қилишича, ЕИК транспорт ва инфратузилма, мультимодал юк ташиш ва контейнерлаштириш соҳасини ривожлантириш бўйича бошқа халқаро бирлашмалар ва минтақавий молия институтлари билан янада самарали ҳамкорлик қилишни муҳим деб билади.
. Евроосиё маконида энергия ресурсларининг умумий бозорларини шакллантиришни Пекиндаги йиғилишда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) бош котиби ўринбосари Т. Р. Митхун билан муҳокама қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бермоқда.
Кожошевнинг фикрича, энергетика ЕОИИ ва бошқа халқаро бирлашмалар доирасида Евроосиё интеграциясининг изчил жараёнларида муҳим роль ўйнайди.
“Комиссия ШҲТ Энергетика клуби фаолиятини диққат билан кузатиб боради. Газ ва нефтни ташиш ҳамда энергия ресурсларидан эркин фойдаланишни таъминлаш масалалари ШҲТнинг устувор йўналишларидан биридир. Бу ЕИК энергия ресурсларининг умумий бозорларини шакллантириш доирасида қилаётган ишимизга жуда яқин”, - дея таъкидлади Кожошев.
Интеграция бирлашмалари вакиллари ЕИК ва ШҲТ энергия тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш ҳамда қайта тикланадиган энергетикани ривожлантириш бўйича янги ёндашувларни ишлаб чиқишда қандай ҳамкорлик қилишини муҳокама қилишди.
Ташкилотлар ўртасидаги алоқанинг яна бир нуқтаси томонлар транспорт йўлакларини ривожлантириш ва ўзаро боғлиқликни ривожлантириш деб аташди.
“2024 йилдан бошлаб ЕОИИга аъзо давлатлар ва Комиссия Евроосиё транспорт йўлакларини ривожлантиришнинг комплекс режасини амалга оширишга киришди. Экспертларнинг баҳолашича, Евроосиё транспорт йўлаклари ЕОИИда транзит ташиш ҳажмининг қарийб 70 фоизини ташкил этади”, – деди Кожошев.
Унинг қўшимча қилишича, ЕИК транспорт ва инфратузилма, мультимодал юк ташиш ва контейнерлаштириш соҳасини ривожлантириш бўйича бошқа халқаро бирлашмалар ва минтақавий молия институтлари билан янада самарали ҳамкорлик қилишни муҳим деб билади.