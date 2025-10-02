https://sputniknews.uz/20251002/russia-qoshni-davlat-hamkorlik-52405629.html
Sputnik матбуот марказида Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлиги муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Спутник мультимедиа матбуот марказида Россиянинг қўшни давлатлари билан ҳамкорлиги масаласи муҳокама қилинади
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россиянинг яқин хорижий давлатлари билан ҳамкорлиги масаласи муҳокама қилинади. Маърузачи сифатида Россия Федерациясининг Федерация Кенгаши Халқаро ишлар қўмитаси раиси ўринбосари Владимир Джабаров иштирок этади.Москва – Минск – Нурсултон – Ереван – Тошкент – Тбилиси видеокўпригидаги тадбир 7 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлигидан ташқари, иштирокчилар эътибори халқаро кун тартибдаги долзарб масалаларга қаратилади.
Тадбир Москва – Минск – Нурcултон – Ереван – Тошкент – Тбилиси видеокўприги шаклида ўтказилади.
