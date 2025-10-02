Ўзбекистон
Матбуот маркази
Sputnik матбуот марказида Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлиги муҳокама қилинади
Sputnik матбуот марказида Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлиги муҳокама қилинади
Спутник мультимедиа матбуот марказида Россиянинг қўшни давлатлари билан ҳамкорлиги масаласи муҳокама қилинади
2025-10-02T14:53+0500
2025-10-02T14:53+0500
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россиянинг яқин хорижий давлатлари билан ҳамкорлиги масаласи муҳокама қилинади. Маърузачи сифатида Россия Федерациясининг Федерация Кенгаши Халқаро ишлар қўмитаси раиси ўринбосари Владимир Джабаров иштирок этади.Москва – Минск – Нурсултон – Ереван – Тошкент – Тбилиси видеокўпригидаги тадбир 7 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлигидан ташқари, иштирокчилар эътибори халқаро кун тартибдаги долзарб масалаларга қаратилади.
Sputnik матбуот марказида Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлиги муҳокама қилинади

14:53 02.10.2025
Тадбир Москва – Минск – Нурcултон – Ереван – Тошкент – Тбилиси видеокўприги шаклида ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Россиянинг яқин хорижий давлатлари билан ҳамкорлиги масаласи муҳокама қилинади.
Маърузачи сифатида Россия Федерациясининг Федерация Кенгаши Халқаро ишлар қўмитаси раиси ўринбосари Владимир Джабаров иштирок этади.
Москва – Минск – Нурсултон – Ереван – Тошкент – Тбилиси видеокўпригидаги тадбир 7 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.
Россиянинг қўшни давлатлар билан ҳамкорлигидан ташқари, иштирокчилар эътибори халқаро кун тартибдаги долзарб масалаларга қаратилади.
