Ўзбекистон дипломатлари Иркутскда мигрантлар ва диаспора билан учрашди
Ўзбекистон дипломатлари Иркутскда ўзбек диаспораси ва мигрантлар билан учрашиб, қонуний ишлаш, ижтимоий ёрдам ва давлат дастурлари ҳақида маълумот берди
2025-10-02T13:17+0500
2025-10-02T13:17+0500
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг Россиядаги элчихонаси дипломатлари амалий сафар билан ушбу мамлакатнинг Иркутск шаҳрида бўлди. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.Шунингдек, тадбир иштирокчилари ўзларини қизиқтирган саволларга расмийлардан батафсил жавоб олдилар. Учрашув давомида Иркутскда моддий жиҳатдан оғир аҳволга қолган ўзбекистонликлар борлиги маълум бўлди. Уларнинг ватанга қайтиши учун амалий ёрдам кўрсатилди.Дипломатлар сафар давомида Иркутск шаҳрида қурилиш соҳасида ва "Фабрика бетонов" корхонасида ишлаётган ўзбекистонликлар билан мулоқот қилишди.Суҳбат давомида Россияда ишлаш ҳуқуқини берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш, меҳнат фаолиятини қонуний тарзда олиб бориш ҳамда ижтимоий ва молиявий қийин аҳволга тушиб қолганлар учун давлат томонидан кўрсатиладиган ёрдам турларига тўхталиб ўтилди.
ўзбекистон
ўзбекистон элчихонаси, иркутск, ўзбек диаспораси, меҳнат мигрантлари, қонуний ишлаш, россияда ишлаш ҳуқуқи, ижтимоий ёрдам, оғир аҳволдаги ватандошлар, қурилиш соҳаси, фабрика бетонов, рассия, узбекистон элчихонаси
Ўзбекистон дипломатлари Иркутскда мигрантлар ва диаспора билан учрашди

13:17 02.10.2025
Ўзбекистоннинг Россиядаги элчихонаси дипломатлари Иркутск шаҳрида ўзбек диаспораси ва меҳнат мигрантлари билан учрашиб, қонуний меҳнат ва ижтимоий ёрдам масалалари бўйича маълумот берди
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг Россиядаги элчихонаси дипломатлари амалий сафар билан ушбу мамлакатнинг Иркутск шаҳрида бўлди. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.
Сафар давомида дипломатлар Иркутскда ўзбек диаспора ташкилоти вакиллари, ушбу ҳудудда вақтинча меҳнат қилаётган ва таҳсил олаётган ўзбекистонликлар билан учрашиб, мамлакатдаги янгиланишлар ва мигрантларни қўллаб-қувватлаш дастурлари ҳақида маълумот берди.
Шунингдек, тадбир иштирокчилари ўзларини қизиқтирган саволларга расмийлардан батафсил жавоб олдилар. Учрашув давомида Иркутскда моддий жиҳатдан оғир аҳволга қолган ўзбекистонликлар борлиги маълум бўлди. Уларнинг ватанга қайтиши учун амалий ёрдам кўрсатилди.
Дипломатлар сафар давомида Иркутск шаҳрида қурилиш соҳасида ва "Фабрика бетонов" корхонасида ишлаётган ўзбекистонликлар билан мулоқот қилишди.
Суҳбат давомида Россияда ишлаш ҳуқуқини берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш, меҳнат фаолиятини қонуний тарзда олиб бориш ҳамда ижтимоий ва молиявий қийин аҳволга тушиб қолганлар учун давлат томонидан кўрсатиладиган ёрдам турларига тўхталиб ўтилди.
