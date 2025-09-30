https://sputniknews.uz/20250930/uzbekistan-sportchi-mdh-oyinlar-medal-52350265.html
Ўзбекистон спортчилари МДҲ ўйинларида 20 та медалга сазовор бўлди
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. 29 сентябрь куни Озарбайжонда ўтаётган МДҲ ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 20 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Ўйинларнинг бу куни Ўзбекистон делегацияси учун серҳмаҳсул ўтди. Атлетлар кун давомида 3 та олтин, 3 та кумуш ва 14 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Олтин медаль: - Азамат Қаюмов (стенддан отиш, трап) - Муҳаммадюсуф Юсуфжонов (самбо, 71 кг) - Билолбек Абдугаппаров (самбо, 79 кг) Кумуш медаль: - Аделина Ҳасанова (стол тенниси, яккалик) - Валерия Хегай (таэквондо WТ, -46 кг) - Гамзат Максетбаев (самбо, -53 кг) Бронза медаль: - Стол тенниси, эркаклар жамоавий дастури - Стол тенниси, аёллар жамоавий дастури - Стол тенниси, аёллар жуфтлик дастури - Стол тенниси, эркаклар жуфтлик дастури - Раҳматилло Абдурашидов (стол тенниси, яккалик) - Мафтуна Гулимова (стол тенниси, яккалик) - Жавлон Ғаниев (200 метрга баттерфляй усулда сузиш) - Муҳаммадисмоил Раҳмонов (50 метрга баттерфляй усулда сузиш) - Шоҳжаҳон Аҳмедов (таэквондо WТ, -63 кг) - Мубина Бобосаидова (таэквондо WТ, -62 кг) - Аваз Эргашев (самбо, -58 кг) - Давлатжон Козимов (самбо, -64 кг) - Шоҳжаҳон Ғолибов (самбо, -88 кг) - Саидаҳмад Равшанов (самбо, -98 кг)
ТОШКЕНТ, 30 сен
. 29 сентябрь куни Озарбайжонда ўтаётган МДҲ ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 20 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
.
Ўйинларнинг бу куни Ўзбекистон делегацияси учун серҳмаҳсул ўтди.
Атлетлар кун давомида 3 та олтин, 3 та кумуш ва 14 та бронза медалларига сазовор бўлишди.
- Азамат Қаюмов (стенддан отиш, трап)
- Муҳаммадюсуф Юсуфжонов (самбо, 71 кг)
- Билолбек Абдугаппаров (самбо, 79 кг)
Кумуш медаль: - Аделина Ҳасанова (стол тенниси, яккалик)
- Валерия Хегай (таэквондо WТ, -46 кг) - Гамзат Максетбаев (самбо, -53 кг)
Бронза медаль: - Стол тенниси, эркаклар жамоавий дастури
- Стол тенниси, аёллар жамоавий дастури
- Стол тенниси, аёллар жуфтлик дастури
- Стол тенниси, эркаклар жуфтлик дастури
- Раҳматилло Абдурашидов (стол тенниси, яккалик)
- Мафтуна Гулимова (стол тенниси, яккалик)
- Жавлон Ғаниев (200 метрга баттерфляй усулда сузиш)
- Муҳаммадисмоил Раҳмонов (50 метрга баттерфляй усулда сузиш)
- Шоҳжаҳон Аҳмедов (таэквондо WТ, -63 кг)
- Мубина Бобосаидова (таэквондо WТ, -62 кг)
- Аваз Эргашев (самбо, -58 кг) - Давлатжон Козимов (самбо, -64 кг)
- Шоҳжаҳон Ғолибов (самбо, -88 кг)
- Саидаҳмад Равшанов (самбо, -98 кг)