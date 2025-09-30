https://sputniknews.uz/20250930/uzbekistan-sportchi-mdh-oyinlar-medal-52350265.html

Ўзбекистон спортчилари МДҲ ўйинларида 20 та медалга сазовор бўлди

Ўзбекистон спортчилари МДҲ ўйинларида 20 та медалга сазовор бўлди

Sputnik Ўзбекистон

29 сентябрь куни Озарбайжондаги МДҲ ўйинларида ўзбекистонлик спортчилар 20 та медалга эга чиқишди. Улар орасида 3 олтин, 3 кумуш ва 14 бронза бор.

2025-09-30T09:00+0500

2025-09-30T09:00+0500

2025-09-30T09:00+0500

мдҳ

спорт

теннис

самбо

таэквондо

олтин медаль

кумуш медал

бронза медал

чемпионат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52350101_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ac80bd3e0a8d6baf56cd004a518a1550.jpg

ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. 29 сентябрь куни Озарбайжонда ўтаётган МДҲ ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 20 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Ўйинларнинг бу куни Ўзбекистон делегацияси учун серҳмаҳсул ўтди. Атлетлар кун давомида 3 та олтин, 3 та кумуш ва 14 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Олтин медаль: - Азамат Қаюмов (стенддан отиш, трап) - Муҳаммадюсуф Юсуфжонов (самбо, 71 кг) - Билолбек Абдугаппаров (самбо, 79 кг) Кумуш медаль: - Аделина Ҳасанова (стол тенниси, яккалик) - Валерия Хегай (таэквондо WТ, -46 кг) - Гамзат Максетбаев (самбо, -53 кг) Бронза медаль: - Стол тенниси, эркаклар жамоавий дастури - Стол тенниси, аёллар жамоавий дастури - Стол тенниси, аёллар жуфтлик дастури - Стол тенниси, эркаклар жуфтлик дастури - Раҳматилло Абдурашидов (стол тенниси, яккалик) - Мафтуна Гулимова (стол тенниси, яккалик) - Жавлон Ғаниев (200 метрга баттерфляй усулда сузиш) - Муҳаммадисмоил Раҳмонов (50 метрга баттерфляй усулда сузиш) - Шоҳжаҳон Аҳмедов (таэквондо WТ, -63 кг) - Мубина Бобосаидова (таэквондо WТ, -62 кг) - Аваз Эргашев (самбо, -58 кг) - Давлатжон Козимов (самбо, -64 кг) - Шоҳжаҳон Ғолибов (самбо, -88 кг) - Саидаҳмад Равшанов (самбо, -98 кг)

https://sputniknews.uz/20250924/uzbekistan-delegatsiya-cis-oyinlar-52198949.html

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

ўзбекистон спортчилари, мдҳ ўйинлари, озарбайжон, медаль натижалари, олтин медаль, кумуш медаль, бронза медаль, самбо, таэквондо wt, стенддан отиш, стол тенниси, сузиш, спорт 2025, моқ ўзбекистон