Бокуда Ўзбекистон–Озарбайжон туризм алоқаларини кенгайтириш муҳокама қилинди
Боку шаҳрида II Ўзбекистон–Озарбайжон медиафорумида туризм соҳасида ҳамкорлик муҳокама қилинди. Томонлар сайёҳлик йўналишларини тарғиб қилиш, реклама кампаниялари ва мультимедиа маҳсулотларини яратиш бўйича келишувга эришди.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Боку шаҳрида ўтказилаётган II Ўзбекистон–Озарбайжон медиафоруми доирасида икки мамлакат туризм соҳаси вакиллари учрашув ўтказди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Форум иштирокчилари дастлаб Озарбайжоннинг давлат ва сиёсат арбоби Ҳайдар Алиев хотирасини йод этиб, унинг қабрига гул қўйиш маросимида қатнашишди. Тадбир давомида Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги туризм алоқаларини кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон делегацияси озарбайжонлик ҳамкорларини жорий йилда Тошкентда ўтказиладиган “Ипак йўлида туризм” халқаро туризм ярмаркасида иштирок этишга таклиф этди.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik.
Боку шаҳрида ўтказилаётган II Ўзбекистон–Озарбайжон медиафоруми доирасида икки мамлакат туризм соҳаси вакиллари учрашув ўтказди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Форум иштирокчилари дастлаб Озарбайжоннинг давлат ва сиёсат арбоби Ҳайдар Алиев хотирасини йод этиб, унинг қабрига гул қўйиш маросимида қатнашишди.
Тадбир давомида Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги туризм алоқаларини кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Хусусан, сайёҳлик йўналишларини тарғиб қилишда медиа соҳасида ҳамкорлик қилиш, биргаликда реклама кампаниялари ва мультимедиа маҳсулотларини яратиш бўйича келишувларга эришилди.
Шунингдек, Ўзбекистон делегацияси озарбайжонлик ҳамкорларини жорий йилда Тошкентда ўтказиладиган “Ипак йўлида туризм” халқаро туризм ярмаркасида иштирок этишга таклиф этди.