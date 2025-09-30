Тошкентда Оилани ҳимоя қилиш декларацияси имзоланди
© SputnikМеждународная конференция по семье
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкентда анъанавий оилавий қадриятлар ва сунъий интеллект ривожланиши мавзусида халқаро анжуман ўтди. Тадбир якунларида Оилани ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро декларация имзоланди
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Тошкентда "Оила ва тинчлик. Ахборот асрида ва сунъий интеллект ривожланишида анъанавий оилавий қадриятлар" мавзусида халқаро анжуман бўлиб ўтди, деб хабар беради Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Анжуман ташкилотчилари - Тошкент ва Ўзбекистон епархияси, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ва "Православ аёллар иттифоқи" халқаро жамоат ташкилоти.
Тадбирни Тошкент ва Ўзбекистон митрополити Викентий очиб берди. Унинг таъкидлашича, оила ахлоқ ва маънавият ғоялари, умуминсоний қадриятлар тарбияланадиган заминдаги ҳаёт фаровонлигининг асосидир.
© SputnikМеждународная конференция по семье
Международная конференция по семье
© Sputnik
Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов анъанавий оилавий қадриятлар масаласига тўхталди. Унинг таъкидлашича, оиладан ҳамма нарса - инсоннинг ҳам жисмоний, ҳам маънавий шаклланиши бошланади.
"Замонавий жамиятда оилавий қадриятлар маълум ўзгаришларга учрамоқда ва афсуски, бу ҳар доим ҳам яхши томонга эмас. Бугунги кунда рўй бераётган ижтимоий-сиёсий воқеалар узоқ йиллар давомида шаклланган маънавий-ахлоқий қадриятлар ва йўл-йўриқларни ўзгартириш, уларнинг чегараларини йўқ қилиш хавфини туғдирмоқда. Таъкидлаш жоизки, анъанавий оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш масаласи алоҳида ўрин тутади. Оилада авлодларнинг узлуксиз алмашинуви таъминланади ва оила миллий ўзликни англашни шакллантириш шарти бўлиб хизмат қилади", - деди у.
© SputnikМеждународная конференция по семье
Международная конференция по семье
© Sputnik
Беларусь элчиси Александр Огородников оила мақомини мустаҳкамлаш Беларусь Конституцияси, мамлакатни ривожлантириш стратегияси, асосий ва дастурий ҳужжатларида белгиланган устувор йўналишлардан бири эканлигини таъкидлади.
"Бизда ёш оилаларни қўллаб-қувватлайдиган ва оила бир фарзандли бўлмаслиги учун рағбатлантирадиган иқтисодий имтиёзлар тўплами мавжуд ва бу борада Ўзбекистоннинг намунаси биз учун ибратлидир", - деди у.
Тошкент шаҳар ҳокимининг оила ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари Шаҳноза Султонова Ўзбекистонда оғир турмуш шароитига тушиб қолган ва ажрим ёқасига келиб қолган оилалар билан қайси ташкилотлар иш олиб бораётгани ҳақида қисқа маъруза қилди.
Тадбир давомида бошқа нутқ ва маърузалар тингланди ва Оилани ҳимоя қилиш халқаро декларацияси имзоланди.
"Биз оилани қўллаб-қувватлаш, уларга маслаҳат бериш, болалар ҳуқуқларини таъминлаш учун материаллар ишлаб чиқамиз. Бу материаллар нафақат мутахассислар, балки ота-оналар ва болалар учун ҳам мўлжалланган," - деди Болаларни ижтимоий мослаштириш республика маркази директори Васила Алимова.
Шунингдек, у оилани ҳимоя қилиш тўғрисидаги Халқаро декларацияга қўшилиш ҳужжатини имзолади.
Декларация очиқлигича қолади ва унга келгусида ташкилотлар ҳамда жамғармалар қўшилиши мумкин бўлади.
26 Август, 12:50