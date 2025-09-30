Мишустин ЕОИИда иш қандай тамойиллар асосида ташкил қилиниши ҳақида маълумот берди
Мишустиннинг сўзларига кўра, ЕОИИда манфаатларни ҳурмат қилиш, саноат-кооперацияни қўллаб-қувватлаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш асосий устувор йўналишлардир.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бош вазирлари йиғилишида ЕОИИда қандай тамойиллар асосида иш олиб борилаётгани ҳақида гапирди.
"Россия президенти янги кўп қутбли дунёда ўзаро ҳамкорлик тенг ва адолатли асосда қурилиши кераклигини таъкидлади. ЕОИИда биз бир-биримизнинг манфаатларимизни ҳурмат қилган ҳолда шундай йўл тутамиз. Ишончим комилки, бу келажакдаги ютуқлар гаровидир", - деди Мишустин.
Россия ҳукумати раҳбарининг бошқа баёнотлари
Иттифоқ мамлакатлари саноат корхоналари ўртасида мустаҳкам алоқаларни шакллантиришга кўмаклашишни давом эттириш, асосий тармоқларнинг мустақиллигини таъминлаш ва рақобатбардошликни ошириш учун мувофиқлаштирилган сиёсат олиб бориш зарур.
Янги илм талаб ишлаб чиқаришларни ишга тушириш учун қўшимча рағбат - саноат-кооперация лойиҳаларини қўллаб-қувватлашнинг миллатусти механизмини жорий этиш. Бизнеснинг ушбу воситага бўлган қизиқиши ортиб бормоқда.
Иттифоқ бюджетида компаниялар учун кредит фоиз ставкаларини субсидиялаш учун 5 миллиард рублдан ортиқ маблағ ажратиш кўзда тутилган.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини қўшимча қўллаб-қувватлаш озиқ-овқат хавфсизлигини сезиларли даражада мустаҳкамлайди, янги корхоналар ташкил этишни рағбатлантиради, ўзаро савдонинг ўсишига хизмат қилади. Асосийси, ЕОИИ мамлакатлари фуқаролари сифатли маҳсулотларнинг кенгроқ ассортиментига эга бўладилар.
2025 йилнинг биринчи ярмида юк ташиш ҳажми 4,5 миллиард тоннага етди ва бу чегара эмас.
ЕОИИ хорижий шериклар билан ҳамкорликни кенгайтириш ҳам устувор йўналиш ҳисобланади.
Истеъмолчиларни контрафакт маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва ЕОИИнинг хорижий ҳамкорлар билан ҳамкорлигини кенгайтириш устувор йўналишлар қаторига киради.