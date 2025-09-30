Беларусь МДҲ ва ЕОИИни адолатли дунё барпо этишнинг жиддий иштирокчилари сифатида кўради

https://sputniknews.uz/20250930/belarus-mdh-eoii-52365122.html
Беларусь Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) ва Евроосиё иқтисодий иттифоқини (ЕОИИ) адолатли кўп қутбли дунё барпа этишнинг жиддий иштирокчилари сифатида кўради. Бу ҳақда мамлакат президенти Александр Лукашенко маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Беларусь Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) ва Евроосиё иқтисодий иттифоқини (ЕОИИ) адолатли кўп қутбли дунё барпа этишнинг жиддий иштирокчилари сифатида кўради. Бу ҳақда мамлакат президенти Александр Лукашенко Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши ва МДҲ ҳукуматлари кенгаши мажлисларида иштирок этаётган ҳукуматлар делегациялари раҳбарлари билан учрашувда маълум қилди.Беларус раҳбарининг фикрича, МДҲ сиёсий ва гуманитар соҳаларда тенг ҳуқуқли муносабатларни мустаҳкамлашга ёрдам берадиган нуфузли ташкилот сифатида мустаҳкамланиши керак.Ўз навбатида, ЕОИИ очиқлик ва ўзаро манфаат тамойиллари асосида мустаҳкам иқтисодий алоқаларни ўрнатишга мисол бўлиши керак, дейди Лукашенко.
“Беларусь МДҲ ва ЕОИИ адолатли кўп қутбли дунё барпа этишнинг жиддий иштирокчилари сифатида кўради. Аслида, ЕОИИ ва МДҲ орқали интеграцияларни бир-бирига бириктиришга мўлжалланган минтақавий ҳамкорликнинг кўп даражали механизми шаклланди”, - деди Лукашенко.
Беларус раҳбарининг фикрича, МДҲ сиёсий ва гуманитар соҳаларда тенг ҳуқуқли муносабатларни мустаҳкамлашга ёрдам берадиган нуфузли ташкилот сифатида мустаҳкамланиши керак.
Ўз навбатида, ЕОИИ очиқлик ва ўзаро манфаат тамойиллари асосида мустаҳкам иқтисодий алоқаларни ўрнатишга мисол бўлиши керак, дейди Лукашенко.