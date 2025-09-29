Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси ДХРдаги Шандриголово қишлоғини озод қилди
Аҳоли пунктини “Ғарб” қўшинлари гуруҳи кескин хатти-ҳаракатлар натижасида озод қилишга эришган. 29.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Шандриголово қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Россия армияси Харьков вилоятидаги Колодезний, Болдиревка, Петровка ва Староверовка ҳудудларидаги Украина Қуролли кучлари бригадаларига зарба берган.Россия мудофаа идораси Украина томони бу ҳудудда 200 нафардан зиёд ҳарбийсидан маҳрум бўлганини маълум қилди. Шунингдек, учта танк, иккита зирҳли машина, 13 та автомобиль ва тўртта дала артиллерияси қуроли яксон қилинган.
Аҳоли пунктини “Ғарб” қўшинлари гуруҳи кескин хатти-ҳаракатлар натижасида озод қилишга эришган.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Шандриголово қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари тактик вазиятини яхшилади ва кескин хатти-ҳаракатлар натижасида ДХРдаги Шандриголово аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Маълум қилинишича, Россия армияси Харьков вилоятидаги Колодезний, Болдиревка, Петровка ва Староверовка ҳудудларидаги Украина Қуролли кучлари бригадаларига зарба берган.
Россия мудофаа идораси Украина томони бу ҳудудда 200 нафардан зиёд ҳарбийсидан маҳрум бўлганини маълум қилди. Шунингдек, учта танк, иккита зирҳли машина, 13 та автомобиль ва тўртта дала артиллерияси қуроли яксон қилинган.
