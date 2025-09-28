Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Исроил-Фаластин можароси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
https://sputniknews.uz/20250928/un-netanyahu-nutq-davlat-majlis-52322582.html
Нетаньяху БМТдаги нутқи пайтида "яккаланиб қолди"
Нетаньяху БМТдаги нутқи пайтида "яккаланиб қолди"
Sputnik Ўзбекистон
Давлатлар ичида сессияга умуман келмаганлар ва бойкот эълон қилганлар ҳам бор. 28.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-28T16:02+0500
2025-09-28T16:02+0500
исроил-фаластин можароси
дунёда
бмт
исроил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52322380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_643784a53c696205459372e87d3ce4d0.jpg
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Исроил бош вазири Бинямин Нетаньяхунинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясидаги чиқиши 77 та давлат томонидан эътиборсиз қолдирилди. Бу ҳақда "Ynetnews" хабар берди.Унга кўра, айрим давлатлар вакиллари умуман йиғилишда иштирок этмаган бўлса, кўпчилиги Нетаняху сўз бошлаши билан зални тарк этган.Исроил расмийларига кўра, бу оммавий эътиборсизлик ҳолати Тел-Авивнинг халқаро майдондаги тобора мураккаблашиб бораётган вазиятини, хусусан, Ғазо сектори атрофидаги қарама-қаршиликлар фонида юзага келган дипломатик тангликни яна бир бор кўрсатиб берган.Эрон эса буни “сиёсий яккалик” деб изоҳлаб, Али Хоманаий ҳатто ўз ижтимоий тармоқларидаги саҳифаларида норозилик акс этган материалларни жойлаштирган.
https://sputniknews.uz/20250916/prezident-palestine-mustaqillik-huquqi-hurmat-51987838.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52322380_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0f48ce29c6d4127247690761d7bf2de9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, бмт, исроил
дунёда, бмт, исроил

Нетаньяху БМТдаги нутқи пайтида "яккаланиб қолди"

16:02 28.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишНеделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Давлатлар ичида сессияга умуман келмаганлар ва бойкот эълон қилганлар ҳам бор.
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Исроил бош вазири Бинямин Нетаньяхунинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясидаги чиқиши 77 та давлат томонидан эътиборсиз қолдирилди. Бу ҳақда "Ynetnews" хабар берди.
Унга кўра, айрим давлатлар вакиллари умуман йиғилишда иштирок этмаган бўлса, кўпчилиги Нетаняху сўз бошлаши билан зални тарк этган.
Нутқни бойкот қилган давлатлар орасида Миср, Иордания, Ливан, Сурия, Туркия, Саудия Арабистони, Эрон каби давлатлар бор.
Исроил расмийларига кўра, бу оммавий эътиборсизлик ҳолати Тел-Авивнинг халқаро майдондаги тобора мураккаблашиб бораётган вазиятини, хусусан, Ғазо сектори атрофидаги қарама-қаршиликлар фонида юзага келган дипломатик тангликни яна бир бор кўрсатиб берган.

Бироқ Баҳрайн ва Бирлашган Араб Амирликлари делегациялари Исроил билан мавжуд кескинликка қарамай, залда қолиб, нутқни тўлиқ тинглашган. Бу ҳолат айрим кузатувчилар томонидан дипломатик мувозанат сақлаш ҳаракати сифатида баҳолангани айтилди.

Эрон эса буни “сиёсий яккалик” деб изоҳлаб, Али Хоманаий ҳатто ўз ижтимоий тармоқларидаги саҳифаларида норозилик акс этган материалларни жойлаштирган.
На заседании Арабско-исламского саммита озвучено обращение президента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2025
Фаластиннинг мустақил давлат тузиш ҳуқуқи ҳурмат қилиниши шарт — Мирзиёев
16 Сентябр, 10:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0