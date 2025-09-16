https://sputniknews.uz/20250916/prezident-palestine-mustaqillik-huquqi-hurmat-51987838.html
Фаластиннинг мустақил давлат тузиш ҳуқуқи ҳурмат қилиниши шарт — Мирзиёев
2025-09-16T10:02+0500
2025-09-16T10:02+0500
2025-09-16T10:22+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51987630_0:118:1281:838_1920x0_80_0_0_80dbe0e15dc7475cadf3cada971d3209.jpg
https://sputniknews.uz/20250915/saidov-israel-qatar-hujum-vazir-yigilish-51965283.html
10:02 16.09.2025 (янгиланди: 10:22 16.09.2025)
Президент баёнотида Ўзбекистон Фаластин халқининг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва можароларни тинч йўл билан ҳал этиш зарурлигини таъкидлади
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Доҳа шаҳрида бўлиб ўтган фавқулодда араб-ислом саммити йиғилишида президент Шавкат Мирзиёев иштирокчиларга йўллаган мурожаатини етказди
.
"Президентимиз баёнотида Қатар халқи ва барча мусулмон мамлакатлари билан мустаҳкам бирдамлигини қайт этиб, Яқин Шарқда тинчлик ва хавфсизликка таҳдид солаётган сўнгги ҳарбий тажовузни кескин қоралади", —деб ёзди Саидов ўз Телеграм-каналида.
Хабарда айтилишича, Ўзбекистон ўзининг қатъий позициясини яна бир бор тасдиқлади:
️Барча можаролар тинч йўл ва дипломатия ёрдамида ҳал қилиниши лозим;
️Халқаро ҳамжамият зўравонликни тўхтатиш ва вазиятнинг янада кескинлашувига йўл қўймаслик учун шошилинч чоралар кўриши зарур;
️БМТ қарорларига мувофиқ Фаластин халқининг мустақил давлат тузиш бўйича қонуний ҳуқуқи ҳурмат қилиниши шарт;
️Ўзбекистон жабрланганларга гуманитар ёрдам кўрсатишга тайёр, бу аллақачон мамлакатимизда фаластинлик фуқароларнинг бир гуруҳини қабул қилиш ва қўллаб-қувватлаш орқали намоён бўлди.
Саммит минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш мақсадида бирликни намойиш этиш ва самарали қўшма қарорлар ишлаб чиқиш учун муҳим платформа вазифасини ўтайди.