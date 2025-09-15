https://sputniknews.uz/20250915/saidov-israel-qatar-hujum-vazir-yigilish-51965283.html
Саидов Исроилнинг Қатарга ҳужуми мавзусидаги вазирлар йиғилишида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
ИҲТ ва Араб давлатлари лигаси қўшма йиғилиши: Ўзбекистон ташқи ишлар вазири фаол иштирок этди
2025-09-15T10:16+0500
2025-09-15T10:16+0500
2025-09-15T10:16+0500
бахтиёр саидов
ўзбекистон
сиёсат
қатар
исроил
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) ва Араб давлатлари лигаси қўшма фавқулодда саммитига тайёргарлик бўйича ташқи ишлар вазирлари йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Айтилишича, кун тартиби минтақавий ва глобал даражадаги долзарб муаммолар, тинчликка таҳдид солувчи янги хатарлар ҳамда музокара ва мулоқотнинг устувор аҳамияти масалаларига қаратилган.Шунингдек, Қатарнинг минтақада тинчлик ва фаровонликни дипломатия йўли билан мустаҳкамлаш борасидаги собитқадам ва фидокорона саъй-ҳаракатлари юксак қадрлангани таъкидланди. Ўзбекистон доимо барча низоларни фақат мулоқот орқали ҳал этиш тарафдори бўлиб келган ва бу тамойилга содиқ қолиши қайд этилди.Эслатиб ўтамиз, 9 сентябрь куни Доҳада Исроил ҳарбий-ҳаво кучлари томонидан берилган ҳаво ҳужуми натижасида кучли портлашлар содир бўлди. Авиазарба нишони Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракати штаб-квартираси бўлган. Зарба бериш учун Исроилнинг оғир бомбалардан фойдаланган 15 та қирувчи самолёти, шунингдек, қўллаб-қувватлаш учун дронлар жалб қилинган. Дунё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон Исроилнинг Қатарга бу ҳужумини кескин қоралади.
ўзбекистон
қатар
Саидов Исроилнинг Қатарга ҳужуми мавзусидаги вазирлар йиғилишида иштирок этди
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) ва Араб давлатлари лигаси қўшма фавқулодда саммитига тайёргарлик бўйича ташқи ишлар вазирлари йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"Бугун ҳамкасбларим билан биргаликда Исроилнинг яқинда Қатар давлатига уюштирган ҳужумини муҳокама қилишга бағишланган Ислом ҳамкорлик ташкилоти ва Араб давлатлари лигаси қўшма фавқулодда саммитига тайёргарлик бўйича ташқи ишлар вазирлари йиғилишида иштирок этдик", — деб ёзди
Саидов ўз Телеграм-каналида.
Айтилишича, кун тартиби минтақавий ва глобал даражадаги долзарб муаммолар, тинчликка таҳдид солувчи янги хатарлар ҳамда музокара ва мулоқотнинг устувор аҳамияти масалаларига қаратилган.
Шунингдек, Қатарнинг минтақада тинчлик ва фаровонликни дипломатия йўли билан мустаҳкамлаш борасидаги собитқадам ва фидокорона саъй-ҳаракатлари юксак қадрлангани таъкидланди. Ўзбекистон доимо барча низоларни фақат мулоқот орқали ҳал этиш тарафдори бўлиб келган ва бу тамойилга содиқ қолиши қайд этилди.
Эслатиб ўтамиз, 9 сентябрь куни Доҳада Исроил ҳарбий-ҳаво кучлари томонидан берилган ҳаво ҳужуми натижасида кучли портлашлар содир бўлди. Авиазарба нишони Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракати штаб-квартираси бўлган. Зарба бериш учун Исроилнинг оғир бомбалардан фойдаланган 15 та қирувчи самолёти, шунингдек, қўллаб-қувватлаш учун дронлар жалб қилинган. Дунё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон Исроилнинг Қатарга бу ҳужумини кескин қоралади.