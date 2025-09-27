https://sputniknews.uz/20250927/zelenskiy-trampdan-tomagavk-raketalarini-soradi-52300657.html
Зеленский Трампдан “Томагавк” ракеталарини сўради
Зеленский Трампдан “Томагавк” ракеталарини сўради
Украина президенти Владимир Зеленский Доналд Трампдан Киевга узоқ масофали “Томагавк” қанотли ракеталарини етказиб беришни сўради
Зеленский Трампдан “Томагавк” ракеталарини сўради
16:37 27.09.2025 (янгиланди: 16:45 27.09.2025)
Зеленский ушбу ракеталар ёрдамида Москвага зарба бериш ниятида эканини айтган.
ТОШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
Украина президенти Владимир Зеленский Дональд Трампдан Киевга узоқ масофали “Томагавк” қанотли ракеталарини етказиб беришни сўради. Бу ҳақда The Telegraph нашри хабар берди
.
Зеленский бу ҳақда БМТ Бош Ассамблеяси доирасидаги ёпиқ учрашувда сўраган ва ушбу қуроллар ёрдамида Россия пойтахтига зарба бериб, Путинни ечимсиз вазиятга солиб қўйиш ниятида эканини айтган.
Axios нашрига кўра, Трамп Зеленскийнинг ушбу мурожаатига рад жавобини берган. Томогавк ракетаси Трамп НАТОга Украинага бериш учун сотишни истамаган ягона тизим бўлиб чиққан.
“Томагавк” — совуқ уруш даврида ишлаб чиқилган узоқ масофали қанотли ракета бўлиб у 1600 кмгача зарба бера олади. Айрим модификацияларда 2500 кмгача. Ракета тезлиги — тахминан 880 км/соат, бомба оғирлиги — тахминан 450 кг. Унинг паст траекториядан учиш ва радарларда кўринмаслик хусусияти бор.
Бир йил муқаддам Россия президенти Владимир Путин Ғарбнинг узоқ масофали қуролларини Россияга чуқур зарбалар беришда қўллаш “НАТО давлатлари, АҚШ ва Европа давлатлари Россияга қарши урушаётганини билдиради”, деб айтган эди.
2024 йилнинг ноябрида у Днепрдаги ҳарбий-саноат мажмуасига қарши Россиянинг энг сўнгги ўрта масофали баллистик ракетаси – ядросиз гипертовушли каллакка эга "Орешник"дан фойдаланишни эълон қилди. Путин ўшанда "Орешник" зарбаси Америка ва Британиянинг узоқ масофали ракеталари – АТАСМС ва “Storm Shadow”нинг Брянск ва Курск вилоятларидаги ҳарбий объектларга қилинган ҳужумларига жавоб эканлигини айтган эди.