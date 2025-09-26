https://sputniknews.uz/20250926/yoqutiston-innovatsion-loyihalar-52262104.html
Ёқутистон тадбиркорлари Тошкентда ўз инновацион лойиҳаларини тақдим этди
Ёқутистон тадбиркорлари Тошкентда ўз инновацион лойиҳаларини тақдим этди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент шаҳрида Якутия (Саха Республикаси, Россия)нинг кичик ва ўрта бизнес вакиллари иштирокида халқаро бизнес-миссия бўлиб ўтди
2025-09-26T12:26+0500
2025-09-26T12:26+0500
2025-09-26T12:26+0500
жамият
иқтисод
ўзбекистон
тадбиркорлар билан учрашув
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52261734_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_4541ef882efa7e9e393a47a8af6f8bb9.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Тошкент шаҳрида Ёқутистоннинг (Саха Республикаси, Россия) кичик ва ўрта бизнес вакиллари иштирокида халқаро бизнес-миссия бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси хабар берди.Ташриф Россия Экспорт маркази кўмагида Ёқутистон Экспортни қўллаб-қувватлаш маркази томонидан ташкил этилди.Делегация Ўзбекистон бозорига йўналтирилган учта инновацион йўналиш бўйича ишланган ечимларни тақдим этган: ветеринария, кино соҳасидаги технологиялар ва рақамли кўчмас мулк савдоси. Ташриф доирасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик бўйича B2B-учрашувлар, давлат ташкилотлари билан музокаралар ва истиқболли лойиҳаларни муҳокама қилиш ишлари олиб борилгани айтилмоқда.Тақдим этилган лойиҳалар:Ташриф давомида делегация Ўзбекистоннинг бир қатор вазирлик ва ташкилотлари, жумладан, UZBIOPHARM биофабрикаси, ветеринария соҳасидаги дистрибьюторлар, маданият ва таълим идоралари вакиллари билан учрашувлар ўтказган. Музокараларда ўзаро ҳамкорлик, маҳсулотларни Ўзбекистон бозорига олиб чиқиш ва технологияларни локализациялаш имкониятлари муҳокама қилини айтилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250925/ozbekiston-rossiya-hamkorlik-52249104.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52261734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29b69222a7a41cc9cace12bbc1996393.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, иқтисод, ўзбекистон, тадбиркорлар билан учрашув, ҳамкорлик
жамият, иқтисод, ўзбекистон, тадбиркорлар билан учрашув, ҳамкорлик
Ёқутистон тадбиркорлари Тошкентда ўз инновацион лойиҳаларини тақдим этди
Делегация UZBIOPHARM биофабрикаси, ветеринария соҳасидаги дистрибьюторлар, маданият ва таълим идоралари вакиллари билан учрашувлар ўтказган.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik.
Тошкент шаҳрида Ёқутистоннинг (Саха Республикаси, Россия) кичик ва ўрта бизнес вакиллари иштирокида халқаро бизнес-миссия бўлиб ўтди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси хабар берди.
Ташриф Россия Экспорт маркази кўмагида Ёқутистон Экспортни қўллаб-қувватлаш маркази томонидан ташкил этилди.
Делегация Ўзбекистон бозорига йўналтирилган учта инновацион йўналиш бўйича ишланган ечимларни тақдим этган: ветеринария, кино соҳасидаги технологиялар ва рақамли кўчмас мулк савдоси. Ташриф доирасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик бўйича B2B-учрашувлар, давлат ташкилотлари билан музокаралар ва истиқболли лойиҳаларни муҳокама қилиш ишлари олиб борилгани айтилмоқда.
Тақдим этилган лойиҳалар:
“
Xotu-Bakt”
илмий-ишлаб чиқариш маркази ўзининг ветеринария вакциналари ва пробиотик қўшимчалар линиясини намойиш этди. Клиник синовлар натижасига кўра, маҳсулотнинг самарадорлиги 97,6%
гача етгани айтилди. “Made in Russia” сертификати эса маҳсулотнинг халқаро бозордаги рақобатбардошлигини оширади.
“
Extra Cinima”
компанияси мобил кинокўрсатиш тизимини тақдим этди. Ушбу ечим ҳозирда Ёқутистонда 74 та залда ишламоқда ва 113 мингга яқин томошабинни қамраб олган.
“
FlatGO”
– сунъий интеллектга асосланган рақамли риэлтор тизими, якутиялик тадбиркор Олег Кондратьев томонидан ишлаб чиқилган. Илова 3D моделлар асосида янги қурилган уйлардан квартира танлаш имконини беради.
Ташриф давомида делегация Ўзбекистоннинг бир қатор вазирлик ва ташкилотлари, жумладан, UZBIOPHARM биофабрикаси, ветеринария соҳасидаги дистрибьюторлар, маданият ва таълим идоралари вакиллари билан учрашувлар ўтказган. Музокараларда ўзаро ҳамкорлик, маҳсулотларни Ўзбекистон бозорига олиб чиқиш ва технологияларни локализациялаш имкониятлари муҳокама қилини айтилмоқда.