Марказий Осиё йирик лойиҳаси — Қамбарота ГЭС-1 бўйича вазирлар учрашуви бўлиб ўтди
Брюсселда Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон энергетика вазирлари иштирокида "Қамбарота ГЭС-1" лойиҳаси муҳокама қилинди. Лойиҳа 1860 МВт қувватга эга бўлиб, минтақадаги энг йирик энергетика лойиҳалардан бири ҳисобланади
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. 2025 йил 25–26 сентябрь кунлари Брюсселда Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон энергетика вазирлари “Қамбарота ГЭС-1” лойиҳасини тайёрлаш бўйича учинчи давра суҳбатида иштирок этди. Бу ҳақда Қирғизистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашув Жаҳон банки кўмагида ташкил этилди. Тадбирда уч мамлакат вазирлари Жўрабек Мирзамаҳмудов, Ерлан Аккенженов ва Таалайбек Ибраев ҳамда молия ва сув ресурслари идоралари вакиллари иштирок этди. Суҳбатда Қирғизистоннинг Норин дарёсида қуриладиган 1860 мегаватт қувватга эга “Қамбарота ГЭС-1” бўйича кейинги қадамлар, янгиланган молиявий эҳтиёжлар ва халқаро молия институтлари иштирокида лойиҳани молиялаштириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, донор ташкилотлар билан икки томонлама музокаралар ўтказилиб, Жаҳон банки, Европа Иттифоқи, ЕТТБ, Осиё тараққиёт банки, ИТБ, CDP, Ротшилд банки ва ОПЕК Жамғармаси вакиллари иштирок этди.Маълумот учун: Қамбарота ГЭС-1 - Қирғизистоннинг Норин дарёсида қурилаётган гидроэлектр станцияси. Қурилиш ишлари якунлангач, у Марказий Осиёдаги энг йирик ГЭСдан бирига айланади. Станциянинг ўрнатилган қуввати 1880 МВтни ташкил этади. Таққослаш учун, Ўзбекистондаги энг кучли - Чорвоқ ГЭС 635 МВт қувватга эга.
Учрашув Жаҳон банки кўмагида ташкил этилди. Тадбирда уч мамлакат вазирлари Жўрабек Мирзамаҳмудов, Ерлан Аккенженов ва Таалайбек Ибраев ҳамда молия ва сув ресурслари идоралари вакиллари иштирок этди.
Суҳбатда Қирғизистоннинг Норин дарёсида қуриладиган 1860 мегаватт қувватга эга “Қамбарота ГЭС-1” бўйича кейинги қадамлар, янгиланган молиявий эҳтиёжлар ва халқаро молия институтлари иштирокида лойиҳани молиялаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Вазирлар мазкур лойиҳани минтақавий хавфсизлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш катализатори сифатида баҳолаб, уни амалга оширишга сиёсий содиқлигини тасдиқладилар. Учрашув якунида қўшма ҳаракатлар ва лойиҳани тайёрлаш муддатлари келишиб олинди.
Шунингдек, донор ташкилотлар билан икки томонлама музокаралар ўтказилиб, Жаҳон банки, Европа Иттифоқи, ЕТТБ, Осиё тараққиёт банки, ИТБ, CDP, Ротшилд банки ва ОПЕК Жамғармаси вакиллари иштирок этди.
Маълумот учун: Қамбарота ГЭС-1 - Қирғизистоннинг Норин дарёсида қурилаётган гидроэлектр станцияси. Қурилиш ишлари якунлангач, у Марказий Осиёдаги энг йирик ГЭСдан бирига айланади. Станциянинг ўрнатилган қуввати 1880 МВтни ташкил этади. Таққослаш учун, Ўзбекистондаги энг кучли - Чорвоқ ГЭС 635 МВт қувватга эга.