https://sputniknews.uz/20250926/palestine-brics-azo-ariza-52262807.html
Фаластин БРИКСга аъзо бўлиш учун ариза берди
Фаластин БРИКСга аъзо бўлиш учун ариза берди
Sputnik Ўзбекистон
Фаластин БРИКСга тўлақонли аъзо бўлиш учун ариза берди, аммо ҳали жавоб олмаган. Мамлакат “меҳмон” мақомида иштирок этишни давом эттирмоқда.
2025-09-26T13:10+0500
2025-09-26T13:10+0500
2025-09-26T13:10+0500
фаластин
брикс (brics)
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52263647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_816691315da0929ad1956e8467dba0fe.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Фаластин БРИКСга тўлақонли аъзо бўлиш учун ариза берган, бироқ ҳозирча жавоб олмаган, деб маълум қилди Фаластиннинг Россиядаги элчиси Абдулҳафиз Нофал РИА Новостига.БРИКС ташкилоти (инглизча Brazil, Russia, India, China ва South Africa номларининг қисқартмаси) 2006 йилда ташкил этилган бўлиб, ЖАР унда 2011 йилдан тўлақонли аъзо сифатида иштирок этмоқда. 2024 йилда БРИКС таркиби Миср, Эфиопия, Эрон ва БАА ҳисобидан кенгайди, 2025 йилдан эса унга Индонезия қўшилдиШу билан бирга, 2024 йилдан БРИКС доирасида янги — “ҳамкор давлатлар” мақоми жорий этилди. Унга Беларусь, Боливия, Куба, Қозоғистон, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Туркия, Уганда ва Ўзбекистон киради.
https://sputniknews.uz/20250707/briks-sammit-deklaratsiya-putin-50379774.html
фаластин
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52263647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_013b0a3514593bcb7f13784d60bf65b6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фаластин, брикс, фаластин брикс аъзолиги, абдельхафиз нофаль, россиядаги элчи, бразилия, россия, ҳиндистон, хитой, жанубий африка, миср, эфиопия, эрон, баа, индонезия, ҳамкор давлатлар, беларусь, боливия, куба, қозоғистон, малайзия, нигерия, таиланд, туркия, уганда, ўзбекистон, палестина
фаластин, брикс, фаластин брикс аъзолиги, абдельхафиз нофаль, россиядаги элчи, бразилия, россия, ҳиндистон, хитой, жанубий африка, миср, эфиопия, эрон, баа, индонезия, ҳамкор давлатлар, беларусь, боливия, куба, қозоғистон, малайзия, нигерия, таиланд, туркия, уганда, ўзбекистон, палестина
Фаластин БРИКСга аъзо бўлиш учун ариза берди
Фаластин БРИКСга тўлақонли аъзо бўлиш учун ариза берди, аммо ҳозирча жавоб олмади. Мамлакат бирлашмада меҳмон сифатида иштирок этишни давом эттиришни режалаштирмоқда
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Фаластин БРИКСга тўлақонли аъзо бўлиш учун ариза берган, бироқ ҳозирча жавоб олмаган, деб маълум қилди
Фаластиннинг Россиядаги элчиси Абдулҳафиз Нофал РИА Новостига.
"Биз ариза бердик, бироқ, биласиз, Фаластиннинг муайян шарт-шароитлар бор. Ўйлайманки, шарт-шароитлар тўлақонли аъзо бўлиш имконини бергунча, Фаластин бирлашмада меҳмон сифатида иштирок этади. Биз ҳалигача жавоб олмадик", - деди элчи тегишли саволга жавоб берар экан.
БРИКС ташкилоти (инглизча Brazil, Russia, India, China ва South Africa номларининг қисқартмаси) 2006 йилда ташкил этилган бўлиб, ЖАР унда 2011 йилдан тўлақонли аъзо сифатида иштирок этмоқда. 2024 йилда БРИКС таркиби Миср, Эфиопия, Эрон ва БАА ҳисобидан кенгайди, 2025 йилдан эса унга Индонезия қўшилди
Шу билан бирга, 2024 йилдан БРИКС доирасида янги — “ҳамкор давлатлар” мақоми жорий этилди. Унга Беларусь, Боливия, Куба, Қозоғистон, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Туркия, Уганда ва Ўзбекистон киради.