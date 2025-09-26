https://sputniknews.uz/20250926/kazakstan-uzbekistan-terma-jamoa-oyin-52285244.html
Футбол: Қозоғистон ва Ўзбекистон терма жамоалари тўртта ўйин ўтказади
Қозоғистон футбол федерацияси (ҚФФ) ва Ўзбекистон футбол ассоциацияси октябрь ойида икки мамлакатнинг ёшлар (У‑15) ва ўсмирлар (У‑21) терма жамоалари ўртасида тўртта дўстона учрашув ўтказишади
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Қозоғистон футбол федерацияси (ҚФФ) ва Ўзбекистон футбол ассоциацияси октябрь ойида икки мамлакатнинг ёшлар (U‑15) ва ўсмирлар (U‑21) терма жамоалари ўртасида тўртта дўстона учрашув ўтказишади. Бу ҳақда ҚФФ хабар берди.Хусусан, 12 ва 14 октябрь кунлари Тошкент мезбонлик қилади — бу ерда Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг U‑21 жамоалари ўзаро икки марта майдонга тушади. Шунингдек, 3–14 октябрь кунлари оралиғида Олмаотада икки давлатнинг U‑15 терма жамоалари ҳам ўзаро учрашувлар ўтказади.Шунингдек, ҚФФ вакиллари миллий терма жамоалар даражасида ҳам дўстона ўйинлар ташкил этилиши бўйича музокаралар кетаётгани, яқин йилларда бу режалар амалиётга татбиқ этилиши мумкинлигини маълум қилган.
