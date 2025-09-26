Ўзбекистон
Челябинск вилояти Ўзбекистонга озиқ-овқат экспортини оширади
Челябинск вилояти Ўзбекистонга озиқ-овқат экспортини оширади
Россиянинг Челябинск вилояти Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда
2025-09-26T13:56+0500
2025-09-26T13:56+0500
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россиянинг Челябинск вилояти Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда вилоят губернатори ўринбосари Алексей Кобйлин Жиззах вилояти делегация билан бўлиб ўтган учрашув доирасида маълум қилди.Хабарга кўра, 2025 йил бошидаги қисқа пасайишдан сўнг икки ҳудуд ўртасида агроиқтисодий ҳамкорлик тикланди. Сентябрь ўрталарига келиб, ўзаро озиқ-овқат товар айирбошлаш ҳажми 32,3 миллион долларга етиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 33,6% га ошган.Челябинск вилоятининг қишлоқ хўжалиги сектори қуйидаги йўналишларда экспорт ҳажмини оширди:Йирик экспортчилар қаторида “Sigma”, “Ситно”, “Makfa” ва “Союзпишепром” компаниялари тилга олинмоқда. Масалан, “Sigma” 2025 йилда Ўзбекистонга қуёшли ёғ экспортини 30% га кўпайтирган бўлиб, янги мой ишлаб чиқариш заводи қурилиши орқали бу ҳажмни йилига 1000 тоннагача етказиш режалаштирилган.Шунингдек, “Tavriya” компанияси гўшт маҳсулотлари, “Ситно” пишган ун ва макарон маҳсулотлари, “Ural Lider Plus” эса снак маҳсулотларини экспорт қилишда фаол иштирок этиши таъкидланди. Ҳозирда ушбу фирма Ўзбекистонда ўз ваколатхонасини очиш масаласини ҳам кўриб чиқаётгани маълум қилинди.Ўз навбатида, Ўзбекистоннинг Россияга, хусусан Челябинск вилоятига экспорти ҳам сезиларли ўсиш кўрсатмоқда:Музокаралар чоғида Челябинск вилояти агросаноат соҳасида таълим йўналишидаги алоқаларни кучайтиришга ҳам тайёр эканини билдирган. Хусусан, Жанубий Урал давлат қишлоқ хўжалиги университети (ЮУрГАУ)да Ўзбекистондан келувчи талабалар учун шароитлар яратиш масаласи кўриб чиқилаётгани маълум қилинди.
13:56 26.09.2025
© Sputnik / Игорь АгеенкоПшеничное поле
Пшеничное поле - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Игорь Агеенко
Oбуна бўлиш
Савдо ҳажми 33 фоизга ошган. Томонлар нафақат тижорат, балки таълим соҳасида ҳам илғор ҳамкорликни йўлга қўйишди.
