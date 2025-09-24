https://sputniknews.uz/20250924/uzbekistan-tarvuz-chelyabinsk-eksport-52218045.html
Ўзбекистон тарвузлари Челябинскда экспорт бўйича етакчилик қилмоқда
Ўзбекистон тарвузлари Челябинскда экспорт бўйича етакчилик қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Жорий йилда Россиянинг Челябинск вилоятига тарвуз экспорти саккиз баробарга ошди. Маълум қилинишича, бу йил илк тарвуз партияси март ойида айнан Ўзбекистондан етказиб берилган.
2025-09-24T18:03+0500
2025-09-24T18:03+0500
2025-09-24T18:03+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
челябинск вилояти
тарвуз
импорт
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/340/44/3404444_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_8eae8f5d421838718be16def64e1336b.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Жорий йилда Россиянинг Челябинск вилоятига тарвуз экспорти саккиз бараварга ошди. Бу ҳақда вилоят божхона хизмати хабар бермоқда.Маълум қилинишича, бу йил илк тарвуз партияси март ойида айнан Ўзбекистондан етказиб берилган. Йил давомида олиб келинган маҳсулотлар орасида энг кўп миқдор июнь ойида қайд этилган — умумий ҳажмнинг 70 фоизи айнан шу даврга тўғри келиши алоҳида таъкидланмоқда.Божхона маълумотларига кўра, тарвузларнинг асосий қисми Ўзбекистондан, қолган қисми эса Қозоғистондан олиб келинган. Айни пайтда Челябинск вилоятида қовун импорти эса тўрт бараварга камайган.Маълумот ўрнида қайд этиш мумкинки, Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон 130,6 минг тонна тарвуз экспорт қилиб, 29,9 миллион долларлик тушумга эришган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 52,7 минг тоннага кўпдир. Ўзбек тарвузларининг асосий харидорлари Россия (66 минг тонна), Қозоғистон (44 минг тонна) ва Қирғизистон (19 минг тонна).
https://sputniknews.uz/20250731/meva-sabzavot-oziq-ovqat-eksport-50953238.html
ўзбекистон
челябинск вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/340/44/3404444_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_532a1bcc73dbb8e6b4c47ca1d7112e67.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
челябинск россия тарвуз ўзбекистон импорт экспорт
челябинск россия тарвуз ўзбекистон импорт экспорт
Ўзбекистон тарвузлари Челябинскда экспорт бўйича етакчилик қилмоқда
Божхона хизматининг хабар беришича, сабзавот ва меваларнинг мавсумий импорти вилоятдаги озиқ-овқат нархларига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Жорий йилда Россиянинг Челябинск вилоятига тарвуз экспорти саккиз бараварга ошди. Бу ҳақда вилоят божхона хизмати хабар бермоқда
.
Маълум қилинишича, бу йил илк тарвуз партияси март ойида айнан Ўзбекистондан етказиб берилган. Йил давомида олиб келинган маҳсулотлар орасида энг кўп миқдор июнь ойида қайд этилган — умумий ҳажмнинг 70 фоизи айнан шу даврга тўғри келиши алоҳида таъкидланмоқда.
“Биз мажбурий божхона ва фитосанитария назоратини ўтказдик. Барча озиқ-овқат партиялари устувор тартибда ўтказилди”, – дейди Челябинск божхона бошқармаси бошлиғи в.б Андрей Гурский.
Божхона маълумотларига кўра, тарвузларнинг асосий қисми Ўзбекистондан, қолган қисми эса Қозоғистондан олиб келинган. Айни пайтда Челябинск вилоятида қовун импорти эса тўрт бараварга камайган.
Маҳаллий экспертларнинг таъкидлашича, сабзавот ва меваларнинг мавсумий импорти вилоятдаги озиқ-овқат нархларига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Жумладан, август ойида йиллик инфляция даражаси 7,9 фоизгача пасайган (июлда бу кўрсаткич 9,2 фоизни ташкил этган).
Маълумот ўрнида қайд этиш мумкинки, Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига
кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон 130,6 минг тонна тарвуз экспорт қилиб, 29,9 миллион долларлик тушумга эришган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 52,7 минг тоннага кўпдир. Ўзбек тарвузларининг асосий харидорлари Россия (66 минг тонна), Қозоғистон (44 минг тонна) ва Қирғизистон (19 минг тонна).