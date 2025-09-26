https://sputniknews.uz/20250926/baxtiyor-saidov-cica-yigilish-ishtirok-52253653.html
Саидов Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш йиғилишида иштирок этди
25 сентябр куни Бахтиёр Саидов ОҲИЧК норасмий йиғилишида иштирок етди. Ўзбекистон кенгаш мақсад ва тамойилларига содиқлигини яна бир бор тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. 25 сентябрь куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш (ОҲИЧК) ташқи ишлар вазирлари норасмий йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон ОҲИЧК мақсад ва тамойилларига содиқ қолади ҳамда умумий маконда мулоқот, ишонч ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган саъй-ҳаракатларни изчил қўллаб-қувватлашда давом этади.Маълумот учун: Кенгаш Осиёда тинчлик, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича халқаро форум ҳисобланади.
ўзбекистон
оҳичк, осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари кенгаши, бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, ташқи ишлар вазири, минтақавий ҳамкорлик, осиё хавфсизлиги, тинчлик ва барқарорлик, ишонч чоралари, мулоқот ва ҳамкорлик
09:05 26.09.2025 (янгиланди: 10:04 26.09.2025)
25 сентябр ташқи ишлар вазири ОҲИЧК норасмий йиғилишида иштирок этди. Унинг таъкидлашича, мулоқот минтақавий ва глобал масалалар юзасидан фикр алмашиш учун муҳим платформа бўлди.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
25 сентябрь куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш (ОҲИЧК) ташқи ишлар вазирлари норасмий йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"Мулоқот жараёни минтақавий ва глобал масалалар, шунингдек, Осиё бўйлаб ишончни мустаҳкамлаш чораларини янада кучайтириш юзасидан ҳамкасблар билан фикр алмашиш учун муҳим имконият бўлди", - деб ёзди Саидов ўзининг Телеграм-каналида.
Ўзбекистон ОҲИЧК мақсад ва тамойилларига содиқ қолади ҳамда умумий маконда мулоқот, ишонч ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган саъй-ҳаракатларни изчил қўллаб-қувватлашда давом этади.
Маълумот учун: Кенгаш Осиёда тинчлик, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича халқаро форум ҳисобланади.