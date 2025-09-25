Ўзбекистон
Тошкент вилоятида болаларнинг овқатдан заҳарланиши юзасидан жиноят иши очилди
Тошкент вилоятида болаларнинг овқатдан заҳарланиши юзасидан жиноят иши очилди
Эндиликда вазият Қуйичирчиқ туманида ҳам такрорланиб, воқеа юзасидан жиноий иш қўзғатилди
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Тошкент вилоятида болаларнинг овқатдан заҳарланиши юзасидан жиноят иши очилди. Бу ҳақда Болалар омбудсмани ўз расмий муносабатида маълум қилди.Аввалроқ Тошкент вилоятининг Пискент ва Бўка туманларидаги бир нечта боғчаларда болаларнинг овқатдан заҳарланиши қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик. Вазият Қуйичирчиқ туманида ҳам кузатилган.Дастлабки тергов ишлари бошланган.Болалар омбудсмани ушбу ҳолатни бола манфаатлари нуқтаи назаридан доимий кузатув остида сақлашини билдирган ва тергов жараёнлари ҳамда лаборатория натижалари бўйича яқин кунларда қўшимча ахборот тақдим этилишини маълум қилган.Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг дастлабки маълумотларига кўра, cанитария-эпидемиологик осойишталик хизмати томонидан мактабгача таълим муассасаларининг ошхоналари текширилиб, болалар истеъмол қилган озиқ-овқат маҳсулотларидан намуналар лаборатория таҳлилига юборилгани ва айни пайтда тэрговга қадар текширувлар олиб борилаётгани айтилган эди.
Тошкент вилоятида болаларнинг овқатдан заҳарланиши юзасидан жиноят иши очилди

Болалар омбудсмани вазиятга муносабат билдирди ҳамда қўшимча тафсилотларни очиқлади.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Тошкент вилоятида болаларнинг овқатдан заҳарланиши юзасидан жиноят иши очилди. Бу ҳақда Болалар омбудсмани ўз расмий муносабатида маълум қилди.
Аввалроқ Тошкент вилоятининг Пискент ва Бўка туманларидаги бир нечта боғчаларда болаларнинг овқатдан заҳарланиши қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик. Вазият Қуйичирчиқ туманида ҳам кузатилган.

"Ҳолат юзасидан Тошкент вилояти ИИББ ҳузуридаги тергов бошқармаси томонидан Жиноят кодексининг 2571-моддаси 1-қисми (Соғлиқ учун хавфли маҳсулот тайёрлаш ёки реализация қилиш) бўйича жиноят иши қўзғатилган", - дейилган хабарда.

Дастлабки тергов ишлари бошланган.
Болалар омбудсмани ушбу ҳолатни бола манфаатлари нуқтаи назаридан доимий кузатув остида сақлашини билдирган ва тергов жараёнлари ҳамда лаборатория натижалари бўйича яқин кунларда қўшимча ахборот тақдим этилишини маълум қилган.
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг дастлабки маълумотларига кўра, cанитария-эпидемиологик осойишталик хизмати томонидан мактабгача таълим муассасаларининг ошхоналари текширилиб, болалар истеъмол қилган озиқ-овқат маҳсулотларидан намуналар лаборатория таҳлилига юборилгани ва айни пайтда тэрговга қадар текширувлар олиб борилаётгани айтилган эди.
0