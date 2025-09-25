Петербургга яқин хориждан келган сайёҳлар ичида ўзбекистонликлар учинчи ўринда

https://sputniknews.uz/20250925/saint-petersburg-sayyoh-ozbekistonliklar-52247782.html
Январь–сентябрь ойларида Санкт-Петербургга 9,4 миллион сайёҳ ташриф буюрди. Яқин хорижлик меҳмонлар ичида Белоруссия етакчи бўлса, Қозоғистон ва Ўзбекистондан келганлар учликдан ўрин олди. Ўзбекистонликлар 9 фоизини ташкил этди
2025-09-25T18:18+0500
2025-09-25T18:18+0500
2025-09-25T18:18+0500
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Санкт-Петербургга 9,4 миллион сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,9 фоизга кўпдир, дея хабар берди шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати.Шу билан бирга, ички туризм жорий сайёҳлик оқимининг 93 фоизини ташкил этади.Яқин хориждан энг кўп меҳмонлар Беларусдан ташриф буюрди — улар умумий сайёҳлар оқимининг тахминан 60 фоизини ташкил этди. Шу билан бирга, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳам етакчи учликдан жой олди.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Санкт-Петербургга 9,4 миллион сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,9 фоизга кўпдир, дея хабар берди
шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати.
Шу билан бирга, ички туризм жорий сайёҳлик оқимининг 93 фоизини ташкил этади.
Чет элликларнинг 55 фоизини узоқ хориждан келган сайёҳлар ташкил этади. Уларнинг ярмидан кўпи Хитойдан келган меҳмонлар. Иккинчи ва учинчи ўринларни мос равишда Эрон ва Саудия Арабистони вакиллари эгаллади.
Яқин хориждан энг кўп меҳмонлар Беларусдан ташриф буюрди — улар умумий сайёҳлар оқимининг тахминан 60 фоизини ташкил этди. Шу билан бирга, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳам етакчи учликдан жой олди.