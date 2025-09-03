https://sputniknews.uz/20250903/ozbekiston-eng-kop-sayyoh-51715607.html
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф келган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.
2025-09-03T18:32+0500
2025-09-03T18:32+0500
2025-09-03T18:32+0500
инфографика
мултимедиа
сайёҳлар
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51697499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd7eafccfdcfe9adf954642e2a492e08.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.Сайёҳлар келиши бўйича Россия етакчи - 194,3 минг киши.Қолган топ-4 давлат Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51697499_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_71aee20a99f32fb4eae9954499731148.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон туризм сайёҳлар маълумот сони қанча статистика
ўзбекистон туризм сайёҳлар маълумот сони қанча статистика
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда
Етти ойда Ўзбекистонга саёҳат мақсадида қарийб 950 минг нафар чет эл фуқаролари келган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.
Сайёҳлар келиши бўйича Россия етакчи - 194,3 минг киши.
Қолган топ-4 давлат Sputnik
инфографикасида.