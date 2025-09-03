Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда

Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф келган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.Сайёҳлар келиши бўйича Россия етакчи - 194,3 минг киши.Қолган топ-4 давлат Sputnik инфографикасида.
Етти ойда Ўзбекистонга саёҳат мақсадида қарийб 950 минг нафар чет эл фуқаролари келган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.
Сайёҳлар келиши бўйича Россия етакчи - 194,3 минг киши.
Қолган топ-4 давлат Sputnik инфографикасида.
